LaLiga EA Sports
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Rino Matarazzo, ante el Real Sociedad-Real Oviedo: "Pretendemos ganar; mostrar en el campo que queremos más"

Rino Matarazzo (Reala)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Rino Matarazzo, Reala-Real Oviedo partidaz: “Erakutsi behar dugu gose garela eta gehiago nahi dugula”
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad recibe en Anoeta al Real Oviedo, este sábado, a las 14:00 horas. A juicio del entrenador del equipo txuri-urdin, después de que su equipo no pudiera sumar en el Bernabéu, “es hora de reaccionar a la derrota, mostrar respeto al rival y dar el nivel”.

Fútbol LaLiga EA Sports Anoeta Pellegrino Matarazzo Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X