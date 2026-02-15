Alt foto
Oyarzabal: “Uste dut ez dugula gure partidarik onena egin, baina honek ezin du aurreko guztia kendu”

Mikel Oyarzabal
18:00 - 20:00
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Realeko kapitainak, Bernabeun, Real Madrilen aurka, talde txuri-urdinaren gola egin du, baina Rino Matarazzoren gizonek 4-1 galdu dute. 

Real Madrilek Realaren bolada onari amaiera eman dio (4-1)
Futbola Mikel Oyarzabal EA Sports Liga Real Madril Real Sociedad

