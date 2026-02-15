Real Madrid vs. Real Sociedad

Oyarzabal: “Las cosas no nos han salido, pero seguimos en dinámica positiva, para quedarnos con lo bueno y tirar para arriba”

Mikel Oyarzabal
Euskaraz irakurri: Oyarzabal: “Uste dut ez dugula gure partidarik onena egin, baina honek ezin du aurreko guztia kendu”
J. E. R. | EITB

El capitán de la Real Sociedad ha sido el autor del gol del equipo txuri-urdin en el Bernabéu, ante el Real Madrid, en un partido en el que los de Rino Matarazzo han perdido por 4-1. 

El Real Madrid pone fin a la racha de la Real Sociedad (4-1)
Fútbol Mikel Oyarzabal LaLiga EA Sports Real Madrid Real Sociedad

