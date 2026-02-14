El Real Madrid pone fin a la racha de la Real Sociedad (4-1)

Sin embargo, el conjunto vasco ha dado la cara y ha seguido jugando con intensidad. Guedes ha intentado hacer daño con las internadas y Jon Martín también ha tenido cerca el gol con un par de cabezazos.

A pesar de que en la segunda parte ha aparecido la Real Sociedad de los últimos partidos, ya ha sido demasiado tarde. Así, ponen fin a la racha de dos meses sin perder.