EA Sports Liga
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Real Madrid pone fin a la racha de la Real Sociedad (4-1)

Aunque Oyarzabal, de penalti, ha igualado el tanto de Gonzalo, dos goles de Vinicius -ambos de penalti- y otro de Valverde han dado la victoria al equipo madrileño, poniendo fin a la racha txuri-urdin.

MADRID , 14/02/2026.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. (c) dispara a puerta durante el partido de la jornada 24 de LaLiga entre el Real Madrid y la Real Sociedad, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez
Vinicius en una ocasión de gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Real Madrilek amaiera eman dio Realaren bolada onari (4-1)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha encajado este sábado su primera derrota del año tras perder 4-1 ante el Real Madrid en el partido correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu. Aunque Oyarzabal, de penalti, ha empatado el tanto de Gonzalo, dos goles de Vinicius -ambos de penalti- y otro de Valverde han dado la victoria al equipo madrileño, poniendo fin a la racha txuri-urdin.

No han empezado bien los txuri-urdin, que ya han recibido el gol para el minuto cinco. Con la posesión del balón por parte del conjunto madrileño, han puesto el centro por la banda derecha y Gonzalo ha tocado el balón con la punta del pie. No ha sido un disparo potente, pero le ha salido pegado al palo y Remiro no ha sido capaz de pararlo (1-0).

A la Real le ha costado crear peligro, pero en el minuto 20 Huijsen ha tirado al suelo a Yangel Herrera en el área y el árbitro ha pitado penalti. Oyarzabal ha mandado el balón a la red (1-1).

Pero poco les ha durado la alegría a los de Matarazzo, ya que a los pocos minutos el árbitro ha pitado penalti a favor del Real Madrid tras la caída de Vinicius al suelo y el propio jugador se ha encargado de marcar el 2-1 .

Poco después, Valverde ha marcado el tercer gol de los locales con un gran disparo desde fuera del área (3-1).

Nada más comenzar la segunda parte, se ha repetido la misma jugada anterior. Aramburu ha derribado a Vinicius y el árbitro ha vuelto a pitar penalti. Otra vez, Vinicius ha marcado desde los once metros (4-1).

Sin embargo, el conjunto vasco ha dado la cara y ha seguido jugando con intensidad. Guedes ha intentado hacer daño con las internadas y Jon Martín también ha tenido cerca el gol con un par de cabezazos.

A pesar de que en la segunda parte ha aparecido la Real Sociedad de los últimos partidos, ya ha sido demasiado tarde. Así, ponen fin a la racha de dos meses sin perder.

Real Sociedad Real Madrid LaLiga EA Sports Goles

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X