Matarazzo: "Partida oso ona egin dugu, pozik goaz Donostiara"
Realak 0-1 irabazi dio Athletici San Mamesen jokatu den Errege Kopako finalerdietako joaneko partida. Talde txuri-urdina zuri-gorria baino askoz gehiago izan da kanporaketako lehen neurketan, eta sari handiagoa ere merezi izan du Katedralean.
Turrientes: "Gau bikaina; lehenengo pausua eman dugu, baina oraindik bueltako partida gelditzen da"
Beñat Turrientes erdilari txuri-urdinak partida ederra jokatu du San Mamesen, eta gainera bere taldearen gola erdietsi du, Kopako kanporaketan aurretik joatea ahalbidetzen diona Donostiako taldeari Athleticen aurka.
Juanan Larrañaga: "Badirudi Reala hobeto dagoela, baina Athletic, etxean, askotan, aldatu egiten da"
Azpeitiarrak Kopako bi final jokatu zituen talde txuri-urdinarekin, 1987an eta 1988an, eta txapeldun izan zen 1987an, Zaragozan, finalerdietan Athletic kanporatuta; orain, finalerako txartel bat jokoan jarriko duen derbiaz hitz egin du EITBrekin.
Theo Folgadok Realarekin berritu du, 2028ko ekainera arte
Atezainak Realaren hirugarren taldearekin dauka fitxa, baina lehenengo taldearen eta Sanseren deialdien parte izaten ari da.
Matarazzo, Errege Kopako finalaurrekoari buruz: “Oso partida bizia izango da, agresiboa; hamaikakoa aldatuko dute, baina estiloa, berdina”
Matarazzok prentsaurrekoa eman du Errege Kopako finalaurreko derbiaren bezperan. Azaldu duenez, taldea “oso pozik eta gogotsu” dago egindako lan gogorrak fruituak eman baititu. Partidari dagokionez, espero du Athleticek intentsitatez baina betiko antzean jokatzea.
Aramburu: "Urteak daramatzagu finaletik gertu; guztia emango dugu"
Jon Mikel Arambururekin elkartu gara, Realeko jokalaria eta Athleticen aurkako derbian San Mamesen gehien nabarmendu zen futbolarietako bat. Kopako finalerdiak ate joka ditugula, asteazkeneko partidaz, taldeaz eta, nola ez, finalaz hitz egin dugu. (Bideoa, espainolez).
Realak errebantxa hartu du Kopan (2-0)
Realak 2-0 irabazi dio Levante Badalonari, Erreginaren Kopatik at utzi zuen taldeari, Zubietan jokatu den F Moeve Ligako 19. jardunaldiko partidan. Lagovezek lehen gola sartu du, lehen zatian, eta Eizagirrek bigarrena, luzapenean.
Gorrotxategi: "Futbola boladak dira, eta orain momentu oso onean gaude"
Realeko jokalariak Elxen aurka lortutako garaipenaz (3-1) hitz egin du, EA Sports Ligako 23. jardunaldian.
Matarazzoren Realak geldiezin jarraitzen du (3-1)
Elx Sucic, Oyarzabal eta Oskarssonen golei esker menderatuta, txuri-urdinek porrotik gabe jarraitzen dute entrenatzaile berria etorri zenetik.
Sansek bolada txarra eten du Andorran (1-2)
Donostiako taldeak jaitsiera postuetatik ihes egin du, behin-behinean, Gorosabelen eta Carreraren golei esker.