Matarazzo: "Partida oso ona egin dugu, pozik goaz Donostiara"

BILBAO, 11/02/2026.- El entrenador de la Real, Pellegrino Matarazzo, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00

Rino Matarazzo Realeko entrenatzailea, San Mamesen jokatutako partidan. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Realak 0-1 irabazi dio Athletici San Mamesen jokatu den Errege Kopako finalerdietako joaneko partida. Talde txuri-urdina zuri-gorria baino askoz gehiago izan da kanporaketako lehen neurketan, eta sari handiagoa ere merezi izan du Katedralean. 

Futbola Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk

