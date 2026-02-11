Semifinales de Copa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Matarazzo: "Hemos hecho un partido muy completo, nos vamos contentos"

BILBAO, 11/02/2026.- El entrenador de la Real, Pellegrino Matarazzo, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Rino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, en la banda durante choque disputado en San Mamés. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Rino Matarazzoren adierazpenak Realak Athletici 0-1 irabazi ostean San Mamesen Errege Kopako finalerdietako joaneko partidan
author image

EITB

Última actualización

La Real se ha impuesto por 0-1 al Athletic en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey disputado en San Mamés. El conjunto txuri-urdin ha sido muy superior al rojiblanco en este primer asalto e, incluso, ha merecido mayor premio en la Catedral. 

Fútbol Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X