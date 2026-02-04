ERREGE KOPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Jon Martin: “Ez gara oso ondo hasi, baina azken unera arte lanean jarraitu dugu eta irabazi egin dugu”

18:00 - 20:00
Alex Remiro. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Reala Errege Kopako finalerdietarako sailkatu da Alavesi Mendizorrozan 2-3 irabazi ostean. Jon Martinek azaldu duenez, ez dira nahi bezain ondo hasi, baina egoerari buelta emateko gai izan dira, azken unera arte borrokatu dute eta lan horri esker lortu dute garaipena.

Realak kanporaketa irauli du Alavesen aurkako bigarren zatian, eta Errege Kopako finalerdietarako sailkatu da (2-3)
Futbola Real Sociedad Errege Kopa Mendizorrotza

Zure interesekoa izan daiteke

Matarazzo rueda de prensa cuartos Copa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: “Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz”

“Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz, oso emozionatuta gaude biharko partidarako”, argitu du talde txuri-urdinaren entrenatzaileak, eta “gure lehenengo finala” bezala definitu du Alavesen aurkako partida. Gainera, Matarazzok Alavesen jokalari onenak espero ditu: “Deskantsatzeko bi egun gehiago izan dituzte, eta, beraz, ez dute aldaketarik egiteko beharrik”. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X