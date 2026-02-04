COPA DEL REY
Remiro: “Tenemos que seguir en esta dinámica, en esta ola; estamos con ganas y con ilusión”

18:00 - 20:00
Alex Remiro. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: “Ez gara oso ondo hasi, baina azken unerarte lanean jarraitu dugu eta irabazi egin dugu”
author image

EITB

Última actualización

La Real se ha clasificado para las semifinales de Copa tras ganar 2-3 al Alavés, en Mendizorroza. Según ha contado Alex Remiro, “El descanso ha sido determinante, hemos corregido las cosas que estábamos haciendo mal”, contento con la victoria, pero centrado en los siguientes retos.

La Real Sociedad remonta la eliminatoria en la segunda parte ante el Alavés, y se clasifica para las semifinales de la Copa del Rey (2-3)
Fútbol Real Sociedad Copa del Rey Estadio de Mendizorroza

Matarazzo rueda de prensa cuartos Copa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa“

El técnico del conjunto txuri-urdin ha aclarado: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa, estamos muy emocionados para el partido de mañana” y define el partido ante el Alavés como “nuestra primera final”. Además, Matarazzo espera a los mejores jugadores del conjunto babazorro, “han tenido dos días más para descansar, por tanto, no tienen que rotar”.

