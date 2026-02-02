Aurkezpen ofiziala
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Iñigo Martinezek emandako gomendioak Realera etortzeko arrazoien artean aipatu ditu Wesleyk

SAN SEBASTIÁN, 02/02/2026.- El nuevo jugador brasileño de la Real Sociedad, Wesley Ribeiro, ha asistido este lunes a un acto en el que ha firmado camisetas del club donostiarra y ha atendido a los medios de comunicación. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Wesley, Realaren bufandarekin. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Realak Wesleyren aurkezpen ofiziala egin du Donostian. Wesley Gassovak atzo San Mamesen debuta egin zuen. Saudi Arabiako Al Nassr taldetik Realera utzita etorri da.

Fitxaketak Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X