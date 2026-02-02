Presentación oficial
Wesley cita los consejos de Iñigo Martínez entre las razones para venir a la Real

SAN SEBASTIÁN, 02/02/2026.- El nuevo jugador brasileño de la Real Sociedad, Wesley Ribeiro, ha asistido este lunes a un acto en el que ha firmado camisetas del club donostiarra y ha atendido a los medios de comunicación. EFE/Javier Etxezarreta
Wesley, con la bufanda de la Real. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Wesley Gassova Realeko jokalari berriaren aurkezpen ofiziala
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha realizado la presentación oficial de Wesley Gassova, que ayer debutó en San Mamés y ha venido cedido al equipo txuri-urdin procedente del Al Nassr saudí.

Mercado de Fichajes Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports

