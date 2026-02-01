Derbia
Zubeldia: "Uste dut taldeak gehiago merezi zuela, eta ez zela txartel gorria"

Igor Zubeldia
18:00 - 20:00
Igor Zubeldia, Realeko jokalaria

Azken eguneratzea

Igor Zubeldia Realeko jokalariaren adierazpenak, San Mameseko derbia amaitutakoan. 

Ruiz de Galarretaren eta Guedesen bi gol ikusgarrik puntu banaketa ekarri dute San Mameseko derbian (1-1)
Real Sociedad EA Sports Liga

