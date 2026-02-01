Zubeldia: "Uste dut taldeak gehiago merezi zuela, eta ez zela txartel gorria"
Igor Zubeldia Realeko jokalariaren adierazpenak, San Mameseko derbia amaitutakoan.
Realak puntu baliotsua eskuratu du Costa Adeje Teneriferen aurka (1-1)
Realak 1-1 berdindu du Costa Adeje Teneriferen aurka F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Partidaren lehen zatia oso parekatua eta lehiatua izan da. Etxekoek gola sartu dute 17. minutuan, baina txuri-urdinek 10 minutu geroago berdindu dute markagailua, Aparicioren gol bati esker.
Wesleyk utzita jokatuko du Realean
Bi hegaletan trebea den 20 urteko brasildarrak denboraldi amaierara arte jokatuko du talde txuri-urdinean utzita, 12 milioi euroren truke erosteko aukerarekin.
Sansek berdindu egin du Las Palmasen aurka, markagailuan aurrea hartu ostean (1-1)
Carrerak egindako golak aurretik jarri du markagailuan etxeko taldea, baina Kirianek 1-1ekoa egin du bost minutu geroago.
Realak 2029ra arte berritu du Pablo Marinen kontratua
Erdilariak 15. dortsala izango du lehen taldean, eta 2028-29 denboraldia amaitu arte jarraituko du txuri-urdin.
Wesley Gassova: "Oso pozik nago Realean egoteagatik"
Brasildarra Donostian da talde txuri-urdinarekin sinatzeko, eta 16:50ak aldera iritsi da Costa Vasca hotelera. 20 urteko jokalariari mediku-probak egingo dizkiote, eta, ondoren, Realarekin sinatuko du. Brasildarra utzita iritsi da denboraldi amaierara arte, Al-Nassr taldetik.
Matarazzo: "Partida hau jokatzen denean ez dago faboritorik"
Realeko entrenatzaileak EA Sports Ligako 22. jardunaldiari dagokion Athleticen aurkako derbiari buruz hitz egin du, eta azpimarratu du topaketa hau ia lehiaketa bat bezala ulertzen duela.
Igor Zubeldia: “Oso ondo aurkitzen gara, baina gure lana egin beharko dugu hiru puntuak lortzeko”
Igor Zubeldiak eta Alvaro Odriozolak prentsaurrekoa eman dute. Derbia jokatzeko eta hiru puntuak lortzeko gogoz agertu dira biak, baina Athleticekoak indartsu zelairatuko direnaren jakitun ere badira.
Unai Marrerok haustura du ezker masaileko hezurrean
Realeko atezainak ezbehar bat izan du ostegun honetako saioan.
Urtarrilean Pellegrino Matarazzo izan EA Sports Ligako entrenatzailerik onena
Entrenatzaile estatubatuarrak hasiera bikaina izan du Realean, bere lehenengo lau partidatako 12 puntuetatik 10 lortu ditu eta.