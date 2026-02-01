Derbi
Aramburu: "Nos quedamos con la sensación de que estuvimos mejor"

Jon Mikel Aramburu, jugador de la Real Sociedad

Euskaraz irakurri: Zubeldia: "Uste dut taldeak gehiago merezi zuela, eta ez zela txartel gorria"

Declaraciones del jugador de la Real Sociedad Jon Mikel Aramburu, después del empate a uno contra el Athletic en San Mamés.

Dos espectaculares goles de Ruiz de Galarreta y Guedes han supuesto el reparto de puntos en el derbi de San Mamés (1-1)
