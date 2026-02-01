Ruiz de Galarretaren eta Guedesen bi gol ikusgarrik puntu banaketa ekarri dute San Mameseko derbian (1-1)
Reala 37. minutuan aurreratu da, Gonçalo Guedesen jaurtiketa bikain baten bidez, eta Athleticek 88.ean berdindu du, Iñigo Ruiz de Galarretak egindako jokaldi oso polit batean. 83. minutuan, epaileak Brais kanporatu du, eta derbian Wesleyk debuta egin du Realarekin.
Athleticek eta Realak berdindu egin dute, 1-1, 2025-2026 denboraldiko EA Sports Ligako hogeita bigarren jardunaldiko euskal derbian, San Mamesen, igande gauean. Gonçalo Guedesek sartu du 0-1ekoa, 37. minutuan, eta Iñigo Ruiz de Galarretak egin du 1-1ekoa, 88.ean. Bi golak ikusgarriak izan dira. Gainera, epaileak Brais Mendez kanporatu du, txartel gorria zuzenean aterata, 83. minutuan, ustez Aitor Paredesi aurpegian kolpatzeagatik; txartel gorri hori polemikoa izan da. Halaber, Wesleyk debuta egin du, Realeko elastikoa jantzita.
Ernesto Valverdek Areso jarri du eskuinaldean, defentsan, Rego zelairatu da hamaikakoan Jauregizarrekin batera, zelai erdian, Unai Gomez irten da Guruzetaren atzean, eta Nico Williams ezker hegalean. Rino Matarazzok Sergio Gomez aukeratu du atzealdeko ezker hegalerako, Soler izan da zelai erdian Gorrotxaren ondoan, Pablo Marin izan da aurrerago, eta Sucic ere bai.
Athletic vs Reala (1-1): partidako laburpena
Bosgarren minutuan, derbia hasi eta berehala, Reala oso gutxigatik ez da aurretik jarri. Pablo Marin bakarrik geratu da Unai Simonen aurrean, eta Athleticeko atezainak baloia ukitu du, baina hori aterantz zihoan; Aresok, baina, Mikel Oyarzabalen gola saihestu du, eibartarra barrura bultzatzeko prest baitzegoen.
Norgehiagokak erritmoa zuen, hasierako minutu horietan. Athletic zelai erdian ari zen baloia mugitzen, eta Realaren asmoa zen lapurtu eta azkar irtetea. 21. minutuan, korner batean, Jon Martinek ondo errematatu du buruz, eta Simonek ederki gelditu du. Bazirudien talde zuri-gorria gehiago ari zela jokoa kontrolatzen, baina talde txuri-urdina argiago ari zen erasoan.
31. minutuan, Athleticen presioak aukera eman dio Guruzetari, baina aurrelariak ezin izan du argi errematatu. Realak aurrerapausoa eman du, eta Gonçalo Guedes, 37. minutuan, buruz, oso hurbil izan du gola; Simonek kornerrera aldendu du, eta korner horretan, erdilari portugaldarrak berak, areaz kanpotik egindako jaurtiketa bikain baten bidez, 0-1ekoa sartu du. Atsedenaldira bitartean, ez da aipatzeko moduko beste jokaldirik izan, San Mamesen.
Bigarren zatia hasita, Paredesek areaz kanpotik jaurti du, eta baloia zutoinetik oso gertu irten da. 52. minutuan, Oyarzabalek aukera oso garbia izan du, 0-2koa sartzeko; Realeko kapitainak trebetasun handiz egin du jokaldia area barruan, baina bere ezkerkada kanpora atera da.
Athletic estutzen ari zen saiatzen, eta Reala sendo ari zen atzealdean. 77. minutuan, Wesleyk debuta egin du Gipuzkoako taldearekin, Oyarzabalen ordez; eibartarrak neurketa oso ona jokatu du. 83.ean, Braisen eta Paredesen arteko eztabaida baten ondorioz, epaileak Realeko jokalaria kanporatu du, ustez erdiko atzelari bizkaitarrari esku-zarta emateagatik; Athleticeko atzelariak, aurretik, bultzatu egin du erdilari galiziarra. Hurrengo jokaldian, Izetak abagune ona izan du.
86. minutuan, Athleticek berdindu egin du. Iñigo Ruiz de Galarretak sartu du, berak egindako jokaldi bikain batean. Alex Remirok kornerrera aldendu du, gerora, Aitor Paredesek ongi egindako jaurtiketa batean. Realak gogor borrokatu du berdinketari eusteko, eta azkenean talde bakoitzak puntu bana eskuratu du. Lehia handia izan da derbian, bizi jokatu dute biek, eta bi gol ikusgarri izan dira San Mamesen.
Fitxa teknikoa
1 - Athletic: Unai Simon: Areso (Gorosabel, 79. min), Paredes, Yuri, Adama; Rego (Ruiz de Galarreta, 62. min), Jauregizar; Berenguer (Izeta, 72. min), Unai Gomez (Robert Navarro, 62. min), Nico Williams (Iñaki Williams, 72. min); eta Guruzeta.
1 - Reala: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Guedes (Wesley, 77. min), Gorrotxategi (Turrientes, 62. min), Soler, Marin (Ahien Muñoz, 85. min); Susic (Brais Mendez, 62. min) eta Oyarzabal (Oskarsson, 77. min).
Golak: 0-1, 23. min: Guedes. 1-1, 88. min: Ruiz de Galarreta.
Epailea: Guillermo Cuadra Fernandez (Balearretako Batzordea). Realeko Brais Mendez kanporatu du. Txartel horia atera die jokalari hauei: Athleticeko Yuri, Areso, Izeta eta Paredes, eta Realeko Zubeldia eta Jon Martin.
Nabarmentzekoa: 48.020 zale izan dira San Mameseko derbian.
