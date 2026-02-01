F MOEVE LIGA
Realak puntu baliotsua eskuratu du Costa Adeje Teneriferen aurka (1-1)

Nahia Aparicio
18:00 - 20:00
Nahia Aparicio. Argazkia: Reala
EITB

Realak 1-1 berdindu du Costa Adeje Teneriferen aurka F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Partidaren lehen zatia oso parekatua eta lehiatua izan da. Etxekoek gola sartu dute 17. minutuan, baina txuri-urdinek 10 minutu geroago berdindu dute markagailua, Aparicioren gol bati esker.

Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak Moeve F Liga

