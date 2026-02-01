La Real Sociedad suma un valioso punto ante el Costa Adeje Tenerife (1-1)
La Real Sociedad ha empatado 1-1 ante el Costa Adeje Tenerife en la jornada 18 de la Liga F Moeve. La primera parte del partido ha sido muy igualada y disputada; en el minuto 17 los rivales han marcado, pero diez minutos después Apari ha igualado el marcador.
