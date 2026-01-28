Prentsaurrekoa
Turrientes eta Gorrotxategi, gogotsu, Athleticen aurkako derbiari ekiteko

Turrientes eta Gorrotxategi, derbiaz
Beñat Turrientes eta Jon Gorrotxategi, gaur eguerdiko prentsaurrekoan
Beñat Turrientes eta Jon Gorrotxategi Realeko jokalariek prentsaurrekoa eman dute gaur eguerdian. Besteak beste, Matarazzoren iritsieraz eta igandean Athleticen aurka jokatuko duten derbiaz hitz egin dute.

