Oyarzabalek ekaitza piztu du eta Celta garaitu dute (3-1)
Realak jokalari bat gutxiagorekin Celta menderatu du, Oyarzabalen erakustaldi bikainari esker.
Realak 3-1 irabazi dio Celtari igande honetan, Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 21. jardunaldiko partidan. Donostiarrek bigarren zati osoa jokalari bat gutxiagorekin jokatu dute, baina Mikel Oyarzabalen magiari esker, hiru puntuak etxean geratu dira.
Partidaren hasiera eskasa izan da, euripean jokatutakoa. Ez da abagune handirik izan, ez eta eraso argirik ere. Hala ere, 16. minutuan, Oyarzabalek sekulako gola sartu du: ezkerrarekin, areaz kanpotik egindako jaurtiketa bikain batez, markagailua ireki du (1-0).
Realak partida kontrolpean zuela zirudienean, 44. minutuan, Caleta-Carrek falta gogorra egin dio Fernandezi. VAR-a kontsultatu ondoren, epaileak txartel gorria erakutsi dio. Ondorioz, Reala atsedenaldira aurretik iritsi da, baina jokalari bat gutxiagorekin.
Bigarren zatian, Celtak pixkanaka estutu du, eta 71. minutuan Borja Iglesiasek berdinketa lortu du (1-1). Une horretan, galiziarrek partida irauliko zutela ematen zuen.
Baina 74. minutuan iritsi da Realaren kontraerasoa. Oyarzabal berriro ere protagonista izan da, ia lehen golaren kalkoa egin du: ezkerrarekin, areaz kanpotik jaurti eta 2-1ekoa jarri du markagailuan.
Partida amaitzeko, luzapenean, Odriozolari egindako penaltiak hirugarren gola ekarri du. Brais Mendezek jaurti du eta ez du huts egin (3-1).
Garaipen honi esker, Reala zortzigarren postuan dago jada sailkapenean, eta EA Sports Ligako azken bost partidetatik bat bera ere galdu gabe jarraitzen du.
