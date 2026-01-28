Rueda de prensa

Turrientes y Gorrotxategi afrontan con muchas ganas el derbi ante el Athletic

Turrientes eta Gorrotxategi, derbiaz
18:00 - 20:00

Beñat Turrientes y Jon Gorrotxategi, en la rueda de prensa de este mediodía

Euskaraz irakurri: Turrientes eta Gorrotxategi, gogotsu, Athleticen aurkako derbiari ekiteko
author image

EITB

Última actualización

Los jugadores de la Real Sociedad Beñat Turrientes y Jon Gorrotxategi han comparecido ante los medios este mediodía. Entre otros temas, han hablado sobre la llegada de Matarazzo y del derbi del domingo en San Mamés. 

