Kubok lesioa du ezker hankako iskiotibialean

Jokalari japoniarra astelehen honetan ebaluatu dute klubeko zerbitzu medikuek.
SAN SEBASTIÁN, 18/01/2026.- El delantero de la Real Take Kubo abandona el terreno de juega en camilla, durante el partido de LaLiga EA Sports que Real Sociedad y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

Take Kubo, Bartzelonaren aurkako partidan lesionatu ondoren, Anoetan. Irudia: EFE

Realeko Osasun Zerbitzuak Takefusa Kubori egindako probek baieztatu dutenez, jokalariak lesioa du ezker hankako muskulatura iskiotibialean. Egunean zehar egin dizkiote azterketak, jokalariaren egoera fisikoa zehaztasun handiagoz ezagutzeko.

Donostiako erakundeak adierazi dutenez, lesioaren bilakaerak hurrengo konpromisoetarako prest egotea baldintzatuko du. Oraingoz, Kubo osatzeko zain dago, klubeko mediku taldearen zaintzapean.

Anoetako "danborradak" porrota jaso du Bartzelonaren aurka (2-1)
Aramburu: "Asko sufritutako garaipena izan da"
