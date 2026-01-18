Reala vs Barça (2-1)
Aramburu: "Asko sufritutako garaipena izan da"

18:00 - 20:00
Aramburu. Argazkia: EITB
EITB

Realeko jokalariak Bartzelonaren aurkako garaipenari buruz hitz egin du (2-1) Anoetan, EA Sports Ligako 20. jardunaldian.

Futbola Real Sociedad Anoeta EA Sports Liga

