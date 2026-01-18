Anoetako "danborradak" Bartzelona garaitu du (2-1)
Intentsitate handiko partida izan da, eta txuri-urdinek Oyarzabalen eta Guedesen golei esker lortu dute garaipena.
Realak 2-1 irabazi dio Bartzelonari igande honetan, Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 20. jardunaldiko partidan. Intentsitate handiko partida izan da, eta txuri-urdinek Oyarzabalen eta Guedesen golei esker lortu dute garaipena.
Emozioa lehen segundoetatik hasi da. 30 segundo besterik ez dira igaro Realak gola sartu duenerako, baina epaileak baliorik gabe utzi du jokoz kanpo argiagatik. Handik gutxira, Ferminek sartu du gola, urruneko jaurtiketa batekin. Baina hura ere baliorik gabe utzi du epaileak, aurretik Olmok falta egin diolako Kubori.
Bi taldeen joan etorriak etengabeak izan dira, talde kataluniarrak aukera argi gehiago izan dituelarik. Izan ere, Lamine Yamalek gola sartu du taldeko jokaldi baten ondoren, baina, berriz ere, epaileak baliorik gabe utzi du jokoz kanpokoagatik.
Ordu erdira, Oyarzabalek bikain lotu du boleaz erdiraketa bat area barruan eta partidan ikusi den laugarren gola sartu du. Oraingoan bai, gola balizkoa izan da eta txuri-urdinak aurretik jarri dira markagailuan (1-0).
Bigarren zatia hasi eta berehala Oyarzabalek aukera paregabea izan du, atezainaren aurka bakar-bakarrik, baina jaurtiketa kanpora joan zaio gutxigatik. Ia jarraian, Lamine Yamalek ere gola bilatu du, baina Remirok geldiketa bikaina egin dio.
Olmok zutoinera jaurti du baloia, eta Lamine Yamalek bere enegarren aukera izan du. Eta, azkenean, Rashfordek buruz sartu du berdinketaren gola (1-1). Gainera, Take Kubok zelaia utzi behar izan du min hartuta.
Baina Realak ez die ospatzeko aukerarik eman. Zelai erditik baloia atera eta ziztu bizian Bartzelonaren areara heldu dira. Atezainak lehen jaurtiketa gelditu du, baina ezin izan du eragotzi Guedesek baloia sarera bidaltzea (2-1).
Oyarzabalek hirugarren gola sartzeko aukera izan du Odriozolaren erdiraketa buruz errematatuta, baina baloia kanpora joan zaio.
Azken minutuetan, Solerrek falta gogorra egin dio Pedriri eta, VAR-a kontsultatu ondoren, epaileak txartel gorria atera dio, Reala jokalari bat gutxiagorekin utziz. Realak gogor eutsi behar izan dio, baina azkenean meritu handiko hiru puntu lortu ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
Aramburu: "Asko sufritutako garaipena izan da"
Realeko jokalariak Bartzelonaren aurkako garaipenari buruz hitz egin du (2-1) Anoetan, EA Sports Ligako 20. jardunaldian.
Realak indarrean segitzen du, Sevilla etxetik kanpo garaituta (0-2)
Realak 0-2 irabazi dio Sevillari, eta, horrenbestez, bikain eusten ari zaio F Moeve Ligako hirugarren postuari. Claire Lavogezek eta Nerea Eizagirrek sartu dituzte txuri-urdinen golak.
Sanseri azken minutuetan ihes egin dio garaipenak (1-1)
Gorka Carrerak aurretik jarri ditu txuri-urdinak 74. minutuan egindako golari esker, baina Paul Akouokouk markagailua parekatu du 88.ean.
Pellegrino Matarazzo: "Taldea aztertzen jarraitu nahi dugu"
Realak igandean Bartzelona liderra jasoko du Anoetan, eta entrenatzaileak taldearen bilakaeraz hitz egin du prentsaurrekoan. "Pozik nago taldearekin, jokalariak hazten ari dira", adierazi du Matarazzok. Halaber, "merkatuan zerbait egin behar bada, egingo dugu; baina taldea aztertzen jarraitu nahi dugu" azpimarratu du estatubatuarrak.
Nola ikusten dute egungo Reala Txiki Begiristainek eta David Silvak?
Futboleko hainbat aurpegi ezagun bertan direla hasiera eman diote Usurbileko sagardo denboraldiari. Saizar sagardotegian egin duten ekitaldi horretara besteak beste, Roberto Carlos, David Silva eta Txiki Begiristain gonbidatu dituzte. Guk azken biekin hitz egiteko aukera izan dugu. Biak ala biak Realeko jokalai ohiak, talde txuri-urdina nola ikusten duten galdetu diegu.
Maria Molina Realeko atzelariari ebakuntza egingo diote belaunean datozen egunetan
25 urteko jokalari kataluniarrak belaunean min hartu zuen entrenamendu batean. Javier Albillos doktoreak ebakuntza egingo dio Gipuzkoa Poliklinikan.
Unai Marrero: "Amestutako gaua izan da"
Unai Marrero Realeko atezaina Osasunaren aurka Errege Kopan lortutako garaipenaren protagonistetako bat izan da, eta nola bizi izan duen kontatu du.
Matarazzo, Osasunaren aurkako partidari buruz: "Fase guztietan fin jardun behar dugu "
Pellegrino Matarazzoren adierazpenak, Osasunaren aurkako Errege Kopako partidari buruz.
Sansek eta Albacetek balio gutxiko berdinketa lortu dute (0-0)
Txuri-urdinek Zubietan jokatutako lehen partidan, bi taldeek aukera ugari izan dituzte, baina inork ez du golik egiterik lortu.