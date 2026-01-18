EA Sports Liga
Anoetako "danborradak" Bartzelona garaitu du (2-1)

Intentsitate handiko partida izan da, eta txuri-urdinek Oyarzabalen eta Guedesen golei esker lortu dute garaipena.

SAN SEBASTIÁN, 18/01/2026.- El jugador de la Real Sociedad Gonçalo Guedes (c), celebra su gol contra el Barcelona, durante el partido de LaLiga EA Sports que Real Sociedad y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián.EFE/ Juan Herrero
Realeko jokalariak gol bat ospatzen. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Realak 2-1 irabazi dio Bartzelonari igande honetan, Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 20. jardunaldiko partidan. Intentsitate handiko partida izan da, eta txuri-urdinek Oyarzabalen eta Guedesen golei esker lortu dute garaipena.

Emozioa lehen segundoetatik hasi da. 30 segundo besterik ez dira igaro Realak gola sartu duenerako, baina epaileak baliorik gabe utzi du jokoz kanpo argiagatik. Handik gutxira, Ferminek sartu du gola, urruneko jaurtiketa batekin. Baina hura ere baliorik gabe utzi du epaileak, aurretik Olmok falta egin diolako Kubori.

Bi taldeen joan etorriak etengabeak izan dira, talde kataluniarrak aukera argi gehiago izan dituelarik. Izan ere, Lamine Yamalek gola sartu du taldeko jokaldi baten ondoren, baina, berriz ere, epaileak baliorik gabe utzi du jokoz kanpokoagatik.

Ordu erdira, Oyarzabalek bikain lotu du boleaz erdiraketa bat area barruan eta partidan ikusi den laugarren gola sartu du. Oraingoan bai, gola balizkoa izan da eta txuri-urdinak aurretik jarri dira markagailuan (1-0).

Bigarren zatia hasi eta berehala Oyarzabalek aukera paregabea izan du, atezainaren aurka bakar-bakarrik, baina jaurtiketa kanpora joan zaio gutxigatik. Ia jarraian, Lamine Yamalek ere gola bilatu du, baina Remirok geldiketa bikaina egin dio.

Olmok zutoinera jaurti du baloia, eta Lamine Yamalek bere enegarren aukera izan du. Eta, azkenean, Rashfordek buruz sartu du berdinketaren gola (1-1). Gainera, Take Kubok zelaia utzi behar izan du min hartuta.

Baina Realak ez die ospatzeko aukerarik eman. Zelai erditik baloia atera eta ziztu bizian Bartzelonaren areara heldu dira. Atezainak lehen jaurtiketa gelditu du, baina ezin izan du eragotzi Guedesek baloia sarera bidaltzea (2-1).

Oyarzabalek hirugarren gola sartzeko aukera izan du Odriozolaren erdiraketa buruz errematatuta, baina baloia kanpora joan zaio.

Azken minutuetan, Solerrek falta gogorra egin dio Pedriri eta, VAR-a kontsultatu ondoren, epaileak txartel gorria atera dio, Reala jokalari bat gutxiagorekin utziz. Realak gogor eutsi behar izan dio, baina azkenean meritu handiko hiru puntu lortu ditu.

