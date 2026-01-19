Kubo lesionado en el isquiotibial de la pierna izquierda

Las pruebas que ha realizado el Servicio Médico de la Real Sociedad a Takefusa Kubo han confirmado que el futbolista ha sufrido una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Los exámenes se han llevado a cabo a lo largo del día para conocer con mayor precisión el estado físico del jugador.

Desde la entidad donostiarra han señalado que la evolución de la lesión será lo que marcará su disponibilidad para los próximos compromisos. Por el momento, Kubo ha quedado pendiente de su recuperación, bajo la supervisión del equipo médico del club.