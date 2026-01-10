F MOEVE LIGA

Edna Imadek gol-festa batekin esan dio agur Realari (5-5)

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), 10/01/2026.- Las jugadoras de la Real Sociedad celebran durante el partido de liga femenina que enfrentó al Atlético de Madrid y la Real Sociedad, este sábado, en el centro deportivo Alcalá de Henares. EFE/J.J. Guillén
Atletico Madrilen eta Realaren arteko partida erotzekoa izan da. 5-5 berdindu dute Alcala de Henaresen, eta txuri-urdinak seigarrena sartzeko zorian izan dira azken txanpan. Edna Imade aurrelari nigeriarrak 3 gol egin ditu bere agurreko partidan.

