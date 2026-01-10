Edna Imadek gol-festa batekin esan dio agur Realari (5-5)
Atletico Madrilen eta Realaren arteko partida erotzekoa izan da. 5-5 berdindu dute Alcala de Henaresen, eta txuri-urdinak seigarrena sartzeko zorian izan dira azken txanpan. Edna Imade aurrelari nigeriarrak 3 gol egin ditu bere agurreko partidan.
