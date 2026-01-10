LIGA F MOEVE

Edna Imade firma un "hat-trick" ante el Atlético para despedirse de la Real por todo lo alto (5-5)

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), 10/01/2026.- Las jugadoras de la Real Sociedad celebran durante el partido de liga femenina que enfrentó al Atlético de Madrid y la Real Sociedad, este sábado, en el centro deportivo Alcalá de Henares. EFE/J.J. Guillén
Euskaraz irakurri: Gol-festa izan da Atletico-Reala norgehiagokan (5-5)
author image

NAXARI ALTUNA | EITB

Última actualización

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad han disputado un partido vibrante que ha terminado con un espectacular empate a cinco goles. El conjunto txuri-urdin, además, ha podido marcar el sexto en el tramo final del encuentro. La delantera nigeriana Edna Imade ha marcado un "hat-trick" en su último partido con la Real.

Real Sociedad Goles Liga F Moeve

