Matarazzo, Getaferen aurkako partidaz: "Oso kontzentratuta jokatu behar dugu"
Pellegrino Matarazzo Realaren entrenatzaileak taldeak Getaferen kontra jokatuko duen ligako partidaz hitz egin du. Argi dauka nola jokatu behar duen emaitza ona lortu ahal izateko.
Realak balio handiko puntua lortu du, irmo aritu den Atletico taldearen aurka (1-1)
Euskal taldeak kontrako golari aurre egin eta markagailua berdindu du Guedesen jokaldiari esker, EA Sports Ligako 18. jardunaldian.
Sanse sendo batek puntu bat atera du Cultural Leonesaren etxean (1-1)
Tentsio handiko partida batean Real Sociedad B Carbonellen gol batekin aurreratu da, baina etxekoek, Ribeiro Costari esker, markagailua berdindu dute.
Matarazzo: "Talde honek duen indarrean sinesten dut"
Realeko entrenatzaileak igandean Anoetan, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Atletico Madrilen aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.
Realak eta Violeta Quilesek kontratua amaitzeko akordioa lortu dute
Bi aldeek adostasunez hartu dute erabakia, eta klubak jokalariari eskerrak eman dizkio egindako lanagatik.
Reala bere goleatzaile nagusia gabe geratuko da, Bayernek Edna Imade berreskuratuko baitu
Hala ere, Alemaniako taldeak urtarrilaren erdialderaino itxaron beharko du, izan ere, Realeko aurrelariak hurrengo urtarrilaren 10ean jokatuko du azkeneko partida txuri-urdin moduan, Atletico Madrilen aurka.
Realaren lehen entrenamendua, Pellegrino Matarazzoren aginduetara
Gabonetako atsedenaren ostean, lanera itzuli da astelehen honetan Reala. Pellegrino Matarazzo entrenatzaile berriaren lehen lan saioa izan da, Zubietan. Ateak irekita egin dute, eta realzale ugari izan da entrenamendua ikusten.
Matarazzok dio hasiera-hasieratik "oso lotura estua" sentitu zuela Realaren balioekin
Bestalde, Realeko presidenteak eta kirol-zuzendariak, Jokin Aperribayk eta Erik Bretosek, "talde berri bat eraiki" behar dela onartu dute, talde txuri-urdinaren entrenatzaile berriaren aurkezpenean.
Sansek porrot egin du etxean Ceutaren aurka (1-3)
Txuri-urdinek partida indartsu hasi duten arren, Ceutak maila tekniko handia erakutsi du, eta hiru puntuak eraman ditu.
Reala final-laurdenetara pasa da Deportivo garaituta (1-4)
Egigurenen gol batek, Imaderen bik eta Rodriguez Herreroren beste batek garaipena eta final-laurdenetarako txartela eman diete txuri-urdinei.