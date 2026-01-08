PRENTSAURREKOA
Matarazzo, Getaferen aurkako partidaz: "Oso kontzentratuta jokatu behar dugu"

Pellegrino Matarrazo, Realak Getaferen aurkako partida aurreko prentsaurrekoan.
Pellegrino Matarazzo Realaren entrenatzaileak taldeak Getaferen kontra jokatuko duen ligako partidaz hitz egin du. Argi dauka nola jokatu behar duen emaitza ona lortu ahal izateko. 

