Matarazzo, sobre el partido ante el Getafe: "Espero ver la misma energía, intensidad y hambre de ganar"
El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha hablado sobre el partido que le enfrentará al Getafe en La Liga este viernes.
Te puede interesar
El Sanse jugará desde este sábado sus partidos como local en Zubieta
El primer encuentro que el filial de la Real Sociedad disputará en esta temporada en Zubieta será ante el Albacete (16:15 horas).
La Real logra un valioso punto ante un duro Atlético (1-1)
El equipo vasco ha sabido reponerse al gol en contra y empatar por medio de Guedes, en la 18ª jornada de la LaLiga EA Sports.
Un sólido Sanse saca un punto en casa de la Cultural (1-1)
En un partido de alta tensión, la Real Sociedad B se ha adelantado con un gol de Carbonell, pero los locales han igualado el marcador por medio de Ribeiro Costa.
Matarazzo: "Creo en la fuerza que tiene este equipo"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que les enfrentará el domingo al Atlético de Madrid en Anoeta, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports.
La Real Sociedad y Violeta Quiles alcanzan un acuerdo para finalizar su contrato
Ambas partes han tomado esta decisión de mutuo acuerdo y el club ha agradecido a la jugadora el trabajo realizado.
La Real se queda sin su máxima goleadora, el Bayern rompe la cesión de Edna Imade
La finalización de la cesión, eso sí, deberá esperar hasta mediados de enero, ya que la delantera de la Real disputará su último partido como txuri urdin el próximo 10 de enero, en el partido ante el Atlético de Madrid.
Primer entrenamiento de la Real a las órdenes de Pellegrino Matarazzo
Tras el descanso navideño, la Real Sociedad ha vuelto al trabajo este lunes. Ha sido la primera sesión de trabajo del nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, en Zubieta, que se ha desarrollado a puerta abierta y con un buen número de aficionados viendo el entrenamiento.
Matarazzo dice que desde el primer momento sintió "una conexión muy clara" con los valores de la Real
Por su parte, el presidente y el director deportivo de la Real Sociedad, Jokin Aperribay y Erik Bretos, han reconocido que tienen que "construir un nuevo equipo", en la presentación este lunes del nuevo entrenador del conjunto txuri urdin.
Derrota del Sanse en casa ante el Ceuta (1-3)
Pese al fuerte comienzo del equipo txuri-urdin, el Ceuta ha demostrado un gran nivel técnico y se ha llevado los tres puntos.