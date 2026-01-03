Reala vs Atletico
Matarazzo: "Talde honek duen indarrean sinesten dut"

18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Realeko entrenatzaileak igandean Anoetan, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Atletico Madrilen aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.

Futbola Real Sociedad Anoeta EA Sports Liga

