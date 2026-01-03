Real Sociedad vs. Atlético
Matarazzo: "Creo en la fuerza que tiene este equipo"

18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Talde honek duen indarrean sinesten dut"
author image

EITB

Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que les enfrentará el domingo al Atlético de Madrid en Anoeta, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports.

Fútbol Real Sociedad Anoeta LaLiga EA Sports

