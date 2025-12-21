Sansek porrot egin du etxean Ceutaren aurka (1-3)
Txuri-urdinek partida indartsu hasi duten arren, Ceutak maila tekniko handia erakutsi du eta hiru puntuak eraman ditu.
Sansek 1-3 galdu du Ceutaren aurka igande honetan Anoetan jokatu den bigarren mailako ligako19. jardunaldiko partidan. Zelaira indartsu irten diren arren, partidan zehar Ceutaren nagusitasun taktikoa eta eraginkortasuna nabarmendu dira.
Sanse oso indartsu irten da zelaira, eta 7. minutuan, Alex Marchalen golari esker, markagailuan aurrea hartu du. Gol horrek lasaitasuna eman dio etxeko taldeari, eta lehen zatiko une askotan jokoaren kontrola izan du.
Sansek baloiaren jabetza gehixeago izan arren, Ceutak ez du amore eman, eta minutuak igaro ahala presioa handitzen joan da. 43. minutuan Jose Luis Zalazarrek markagailua berdindu du gol ikusgarri batekin.
Partidaren lehen zatia parekatua izan den arren, atsedenaldiaren ostean, Ceuta askoz ausartago irten da zelaira. Presio handiagoarekin eta intentsitate fisikoarekin, Sanse atzean uztea lortu du.
50. minutuan, Kialy Konek gola egin du, eta partida maldan gora jarri da txuri-urdinentzat. Ceuta nagusitzen hasi dela ikusita, Sanse jokoa aldatzen saiatu da, baina ez da nahikoa izan, Ceutak maila oso ona erakutsi du jokoan.
70. minutuan Ibai Aguirrek penaltia egin du, eta horri esker Ruben Diezen gola iritsi da markagailua 1-3 jarrita. Hirugarren golak min handia egin dio Sanseri.
Keniako jokalariak, 84.minutuan, 2-3 koa oinetan izan dun, baina ez du asmatu baloia sare barrura bultzatzeko orduan. Etxekoak amaierara arte saiatu dira, hiru puntuak, ordea, Ceutara joan dira.
1-0: Alex Marchalen gola
1-1: Jose Luis Zalazarren gola
1-2: Kialy Koneren gola
Ibai Aguirreren penaltia
1-3: Ruben Diezen gola
