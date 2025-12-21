Derrota del Sanse en casa ante el Ceuta (1-3)
Pese al fuerte comienzo del equipo txuri-urdin, el Ceuta ha demostrado un gran nivel técnico y se ha llevado los tres puntos.
El Sanse ha perdido por 1-3 ante el Ceuta este domingo en el partido correspondiente a la 19ª jornada de la liga de segunda división que se ha disputado en Anoeta.
El Sanse ha salido muy fuerte al terreno de juego y en el minuto 7, se ha adelantado en el marcador con un gol de Alex Marchal. El gol ha dado tranquilidad al equipo local, y han tenido el control del juego en muchos momentos de la primera parte.
Sin emargo, el Ceuta no se ha rendido y a medida que han pasado los minutos, la presión ha ido creciendo. En el minuto 43 José Luis Zalazar ha igualado el marcador con un gol espectacular, dando otro ritmo al partido.
A pesar de una primera parte igualada, tras el descanso, el Ceuta ha salido mucho más atrevido al campo. Con más presión e intensidad física, ha conseguido dejar atrás al Sanse.
En el minuto 50, Kialy Koné ha marcado el segundo gol y el partido se ha puesto cuesta arriba para los txuri-urdin. Al ver que el Ceuta empezaba a dominar, el Sanse ha intentado cambiar la táctica del juego, pero no ha sido suficiente, el Ceuta ha demostrado un muy buen nivel en el juego.
En el minuto 70 Ibai Aguirre ha cometido penalti, lo que ha permitido que el gol de Rubén Díez llegara con el marcador 1-3 . Ese tercer gol ha hecho mucho daño al Sanse.
En el minuto 84, el jugador keniano ha tenido un 2-3 en los pies, pero ha fallado a la hora de empujar el balón a la red. Los locales lo han intentado hasta el final, sin embargo, los tres puntos se han ido a Ceuta.
1-0: Gol de Alex Marchal
1-1: Gol de José Luis Zalazar
1-2: Gol de Kialy Kone
Penalti de Ibai Aguirre
1-3: Gol de Rubén Díez
