Pellegrino Matarazzo, nuevo técnico de la Real Sociedad hasta junio de 2027

La Real Sociedad comunicado este sábado que ha llegado a un acuerdo con el técnico Pellegrino Matarazzo para que sea el nuevo entrenador de su primer equipo hasta el final de la temporada 2026-2027.

El club ha informado que el lunes, a partir de las 16:00, será presentado oficialmente en el Estadio de Anoeta. Todo ello en una semana en la que el técnico interino ha sido Jon Ansotegi, entrenador del segundo equipo.

Matarazzo comenzó su carrera como técnico en los equipos de fútbol base del FC Núremberg. En 2017 pasó al Hoffenheim. Dos años más tarde se estrenó como primer entrenador, cogiendo las riendas del VfB Stuttgart, equipo al que ascendió esa misma temporada a la Bundesliga.

Una vez dejó el Stuttgart, volvió al Hoffenheim, equipo que dirigió durante casi dos temporadas, logrando la clasificación a la UEFA Europa League. Ahora llega a la Real para enderezar el rumbo y darle un nuevo impulso al equipo en una temporada en la que no le está saliendo nada al equipo realista.