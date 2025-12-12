Tsygankovek Realaren lehen zati ona baliogabetu du (1-2)
Realak 1-2 galdu du Gironaren aurka ostiral honetan Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partidan.
Txuri-urdinek intentsitate handia sartu diote jokoari lehen minututik, aurkariaren area etengabe erasoz. Kubok Realaren lehen aukera argia izan du area barruan Barreneren pase on bat jasota, baina jaurtiketa gora joan zaio.
Euskal taldearen nagusitasuna nabaria izan da, aurkariaren zelaian etengabe jokatuz. Hala ere, Gironak ere estu hartu ditu, Arnauk Remiro besoak luzatzera behartu duenean. Minutuek aurrera egin ahala, intentsitateak behera egin du, eta Realak estrategia aldatu du jokaldi landuekin erasotzeko.
35. minutuan, Zubeldiak desmarkatuta ikusi du Guedes, eta pase sakona eman dio bere zelaitik bertatik. Portugaldarrak area barrura eraman du baloia eta Gazzaniga gainditu du jaurtiketa indartsu batekin (1-0).
Bigarren zatian Gironak martxa bat gehiago sartu du eta erasora jo du, nahiz eta Realak atzean ondo eusten eta kontraerasora irteten jakin duen. Kosta egin zaie txuri-urdinei, aldaketak aldaketa, aurkariaren atea ez zutelako hain erraz aurkitzen.
Orduan, 76. minutuan, Tsygankovek markagailua berdindu du area barruan erdiraketa bikain bat jasota. Etxekoek “joko arriskutsua” eskatu dute baloia Zubeldiaren buruaren inguruan errematatzean, baina epaileak ontzat eman du gola (1-1).
Gola kolpe gogorra izan da Realarentzat, jada ez baitzegoen hain aktibo zelaian. Kataluniako taldeari, aldiz, animoak eman dizkio eta minutu gutxira aurretik jarri dira markagailuan. Tsygankovek takoiz sartu du bere bigarren gola taldeari garaipena emateko (1-2).
Hala, Realak porrot gogorra jaso du dena alde zuen partida batean, azkenean nahastu egin zaiona.
Zure interesekoa izan daiteke
Sergio Francisco: "Beharra sentitzen dut taldea lehen minututik joateko partidaren bila"
Realak Girona hartuko du, Anoetan, ostiralean, 21:00etan, EA Sports Ligako hamaseigarren jardunaldian. Aurreko egunean, Sergio Francisco talde txuri-urdineko entrenatzaileak neurketaren gainean zer espero duen izan du hizpide.
Andreia Jacintok onartu du taldeak "triste" bukatu zuela Real Madrilen aurkako partida, punturik lortu ez zuelako
Erdilari portugaldarrak Real Madrilen aurkako porrota; Bartzelonaren kontrako garaipena; donostiarrek Ligan eta Kopan izango duten hurrengo aurkaria, Deportivo; taldearen dinamika; entrenatzaile txuri-urdinaren ezaugarriak; aurreko denboraldia eta Donostiako egonaldia aztertu ditu.
Jokin Aperribay: "Bilakaera, exijentzia eta konfiantza; horiek dira hitz gakoak, emaitza onak lortzeko"
Realeko Akziodunen Batzar Nagusia amaituta, Realeko presidenteak EITBrekin hitz egin du. Aperribayk nabarmendu du nola, “kudeaketa erraza ez bada ere”, Gipuzkoako kluba, “azken urteotan, emaitza ekonomiko onak lortzen ari den”.
Realak 160 milioi euroko aurrekontua onartu du 2025-2026 denboraldirako
Zenbateko errekorra da hori. Realak, 2024-2025eko ekitaldian, 16,9 milioiko superabita izan zuen, eta aurreikuspena da 2025-2026koan beste 17,8 milioi irabaztea.
''Eldenseren aurkako partida oso zaila izanen da, asko sufritzen da; partida serio bat egitera joanen gara''
Realak Eldenseren aurka jokatuko du Errege Kopako kanporaketa. Jon Karrikaburuk badaki zer den Pepico Amat Berrian jokatzea eta berarekin egon gara bere erreakzioa ezagutzeko.
Sansek porrot egin du Anoetan Sportingen aurka (0-1)
Talde txuri-urdinak etxean lortu ditu puntu guztiak, baina ez da Gelaberten golari buelta emateko gai izan.
Take Kubo: ''Alaves indartsuago atera da; ahalik eta lasterren altxatu behar gara''
Alavesek 1-0 garaitu du Reala, Mendizorrotzan jokatu duten derbian. Partidaren ostean, Take Kubok hausnarketa egin du talde txuri-urdinaren egoeraz. "Hau da gure errealitatea", adierazi du.
Sergio Francisco: ''Jokalariak gogotsu ikusten ditut talde on bati irabazteko''
Mendizorrotzak sailkapenean puntu bakarreko aldea duten bi talderen arteko derbia jasoko du. Txuri-urdinek 16 puntu dituzte, eta babazorroek 15.
Errege Kopako Reus-Reala partidaren laburpena eta golak
Realak 0-2 hartu zuen mendean Reus, Errege Kopako bigarren kanporaketan. Mikel Gotik, 49. minutuan, eta Sadiqek, bigarren zatiko luzapenean, penaltiz, talde txuri-urdinaren golak egin dituzte.