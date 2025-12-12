EA Sports Liga
Tsygankovek Realaren lehen zati ona baliogabetu du (1-2)

Ukrainako futbolariaren bi golek Guedesen gola eta txuri-urdinen lehen zati ona zapuztu dituzte.
SAN SEBASTIÁN, 12/12/2025.- El centrocampista ucraniano del Girona Viktor Tsygankov (2i) remata para marcar su gol, gol del empate ante la Real Sociedad, durante el partido de la jornada 16 de LaLiga entre la Real Sociedad y el Girona FC, este viernes en el Reale Arena de San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta

Tsygankov lehen gola sartzen. Argazkia: EFE

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Realak 1-2 galdu du Gironaren aurka ostiral honetan Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partidan.

Txuri-urdinek intentsitate handia sartu diote jokoari lehen minututik, aurkariaren area etengabe erasoz. Kubok Realaren lehen aukera argia izan du area barruan Barreneren pase on bat jasota, baina jaurtiketa gora joan zaio.

Euskal taldearen nagusitasuna nabaria izan da, aurkariaren zelaian etengabe jokatuz. Hala ere, Gironak ere estu hartu ditu, Arnauk Remiro besoak luzatzera behartu duenean. Minutuek aurrera egin ahala, intentsitateak behera egin du, eta Realak estrategia aldatu du jokaldi landuekin erasotzeko.

35. minutuan, Zubeldiak desmarkatuta ikusi du Guedes, eta pase sakona eman dio bere zelaitik bertatik. Portugaldarrak area barrura eraman du baloia eta Gazzaniga gainditu du jaurtiketa indartsu batekin (1-0).

Bigarren zatian Gironak martxa bat gehiago sartu du eta erasora jo du, nahiz eta Realak atzean ondo eusten eta kontraerasora irteten jakin duen. Kosta egin zaie txuri-urdinei, aldaketak aldaketa, aurkariaren atea ez zutelako hain erraz aurkitzen.

Orduan, 76. minutuan, Tsygankovek markagailua berdindu du area barruan erdiraketa bikain bat jasota. Etxekoek “joko arriskutsua” eskatu dute baloia Zubeldiaren buruaren inguruan errematatzean, baina epaileak ontzat eman du gola (1-1).

Gola kolpe gogorra izan da Realarentzat, jada ez baitzegoen hain aktibo zelaian. Kataluniako taldeari, aldiz, animoak eman dizkio eta minutu gutxira aurretik jarri dira markagailuan. Tsygankovek takoiz sartu du bere bigarren gola taldeari garaipena emateko (1-2).

Hala, Realak porrot gogorra jaso du dena alde zuen partida batean, azkenean nahastu egin zaiona.

