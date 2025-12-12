LALIGA EA SPORTS

Tsygankov anula la buena primera parte de la Real (1-2)

Dos goles del futbolista ucraniano desbaratan el tanto de Guedes y la buena primera parte de los txuri-urdin.

SAN SEBASTIÁN, 12/12/2025.- El centrocampista ucraniano del Girona Viktor Tsygankov (2i) remata para marcar su gol, gol del empate ante la Real Sociedad, durante el partido de la jornada 16 de LaLiga entre la Real Sociedad y el Girona FC, este viernes en el Reale Arena de San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta

Tsygankov marcando el primer gol. | Foto: EFE

author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha perdido contra el Girona por 1-2 este viernes en el partido de la 16ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta.

Los txuri-urdin han metido gran intensidad al juego desde el primer minuto, acechando constantemente el área rival. Kubo ha tenido la primera oportunidad clara de la Real tras recibir dentro del área un buen pase de Barrene, pero el tiro se le ha ido arriba.

La superioridad del equipo vasco ha sido más que evidente, jugando constantemente en campo rival. Aun así, el Girona también los ha metido en apuros, cuando Arnau ha obligado a Remiro a estirarse para hacer un paradón. Con el paso de los minutos, la intensidad ha bajado y la Real ha cambiado de estrategia para atacar con jugadas elaboradas.

En el minuto 35, Zubeldia ha visto desmarcado a Guedes y le ha metido un pase en profundidad desde su propio campo. El portugués ha conducido hasta el área y con un trallazo ha batido a Gazzaniga para abrir el marcador (1-0).

En la segunda parte el Girona ha metido una marcha más y se ha lanzado al ataque, aunque la Real ha sabido aguantar bien atrás y salir al contragolpe. Les ha costado a los txuri-urdin que, pese a los cambios, ya no encontraban la portería rival con tanta facilidad.

Entonces, en el minuto 76, Tsygankov ha igualado el marcador tras recibir un centro perfecto en el área. Los locales han pedido juego peligroso al rematar el balón cerca de la cabeza de Zubeldia, pero el árbitro ha validado el gol (1-1).

El gol ha sido un palo duro para la Real, que ya no estaba tan activo en el campo. Al equipo catalán, en cambio, le ha dado ánimos y a los pocos minutos se han puesto por delante en el marcador. Tsygankov ha marcado el doblete de tacón para dar a su equipo la victoria (1-2).

Así, la Real Sociedad ha sufrido una dura derrota en un partido que tenía todo a favor, pero se le ha revuelto.

