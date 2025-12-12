La Real Sociedad ha perdido contra el Girona por 1-2 este viernes en el partido de la 16ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta.

Los txuri-urdin han metido gran intensidad al juego desde el primer minuto, acechando constantemente el área rival. Kubo ha tenido la primera oportunidad clara de la Real tras recibir dentro del área un buen pase de Barrene, pero el tiro se le ha ido arriba.