Elkarrizketa Zubietan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Andreia Jacintok onartu du taldeak "triste" bukatu zuela Real Madrilen aurkako partida, punturik lortu ez zuelako

Entrevista a Andreia Jacinto jugadora de la Real Sociedad en Zubieta
18:00 - 20:00

Andreia Jacinto Realeko erdilari portugaldarra, Zubietan. Irudia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Erdilari portugaldarrak Real Madrilen aurkako porrota; Bartzelonaren kontrako garaipena; donostiarrek Ligan eta Kopan izango duten hurrengo aurkaria, Deportivo; taldearen dinamika; entrenatzaile txuri-urdinaren ezaugarriak; aurreko denboraldia eta Donostiako egonaldia aztertu ditu.

Futbola Zubieta Real Sociedad Emakumeen kirola

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X