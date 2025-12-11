Andreia Jacinto reconoce que el equipo acabo "triste y frustrado" por no haber puntuado en Valdebebas frente al Real Madrid
La centrocampista portuguesa ha analizado la derrota ante el Real Madrid; la victoria ante el Barcelona; el próximo rival de las donostiarras tanto en Liga como en Copa, el Deportivo; la dinámica del equipo; las directrices del entrenador; la pasada temporada y su vida en San Sebastián.
Jokin Aperribay: "Evolución, exigencia y confianza; son las palabras clave para obtener buenos resultados"
El presidente de la Real Sociedad, tras la Junta General de Accionistas del club guipuzcoano, ha hablado con EITB. Aperribay ha destacado cómo, a pesar de que "no es fácil la gestión", el club guipuzcoano está logrando, "en los últimos años, buenos resultados económicos".
La Real Sociedad aprueba un presupuesto de 160 millones de euros para la temporada 2025-2026
Es una cifra récord, después de que la entidad donostiarra cerrara el curso 2024-2025 con un superávit de 16,9 millones; la previsión es que, en el actual, la Real Sociedad gane otros 17,8 millones.
Karrikaburu: ''El Eldense compite muy bien en su campo; tendremos que ir a dejarnos todo y a pasar de ronda''
La Real Sociedad jugará la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Eldense. Jon Karrikaburu ya sabe lo que es jugar en el Nuevo Pepico Amat y hemos estado con él para ver la reacción.
La Real Sociedad pierde la pelea por el segundo puesto con el Real Madrid (1-0)
El Real Madrid ha conseguido el triunfo por la mínima ante la Real Sociedad, en un duelo de Liga F Moeve que permite al conjunto blanco adelantar a las txuri-urdin en la clasificación y en el que el único tanto llegó en propia meta por parte de Ainhoa Vicente.
El Sanse cae en Anoeta ante el Sporting (0-1)
El equipo txuri-urdin, que ha conseguido todos sus puntos en casa, no ha sido capaz de dar la vuelta al gol de Gelabert.
Take Kubo: ''El Alavés ha salido más fuerte; cuanto antes nos levantemos, mejor''
En el derbi que se ha jugado en Mendizorrotza, el Alavés ha ganado, 1-0, a la Real Sociedad. Tras el partido, Take Kubo ha reflexionado sobre la situación del equipo txuri-urdin: "Esta es nuestra realidad", ha señalado.
Sergio Francisco: ''Veo a la gente muy enchufada para ganar a un buen equipo''
Mendizorrotza acogerá un derbi entre dos equipos que están separados por un solo punto. El conjunto txuri-urdin cuenta con un punto más que los albiazules.
Resumen y goles del Reus-Real Sociedad de la Copa del Rey
La Real Sociedad venció 0-2 al Reus en la segunda ronda de la Copa del Rey. Mikel Goti, en el minuto 49, y Sadiq, en la prórroga de la segunda parte, de penalti, han hecho los goles del equipo txuri-urdin.
''Hemos peleado durante todo el partido para conseguir pasar a la siguiente ronda y lo hemos conseguido''
La Real Sociedad ha conseguido pasar a los dieciseisavos de la Copa del Rey tras ganar 0-2 al Reus. Hemos estado con Mikel Goti, primer goleador del partido, para ver cómo lo han vivido en el campo.