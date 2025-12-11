Entrevista en Zubieta
Andreia Jacinto reconoce que el equipo acabo "triste y frustrado" por no haber puntuado en Valdebebas frente al Real Madrid

Entrevista a Andreia Jacinto jugadora de la Real Sociedad en Zubieta
La portuguesa Andreia Jacinto, jugadora de la Real Sociedad, en las instalaciones de Zubieta. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa Andreia Jacinto Realeko jokalari portugaldarrari elkarrizketa 2025eko abenduan
La centrocampista portuguesa ha analizado la derrota ante el Real Madrid; la victoria ante el Barcelona; el próximo rival de las donostiarras tanto en Liga como en Copa, el Deportivo; la dinámica del equipo; las directrices del entrenador; la pasada temporada y su vida en San Sebastián.

