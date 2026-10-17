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Jagoba Arrasate: “Quiero que, ante el Racing, se vea el sello nuestro, ni mejor ni peor”
Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del encuentro de la novena jornada de LaLiga EA Sports de este domingo les enfrentará al Racing de Santander, a las 14:00 horas, un partido que marca el regreso del técnico de Berriatua al banquillo osasunista.
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