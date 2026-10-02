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Iñigo Arguibidek 2030era arte luzatu du kontratua Osasunarekin

Uharteko eskuin hegaleko atzelariak (21 urte) 2026-2027 denboraldian EA Sports Ligan berdegunean minuturik gehien eman dituen jokalari gorritxoa da. Iruñeko klubak aukera zuen Arguibideren kontratua bi urtez luzatzeko, baina bi aldeek adostu dute hiru urterako luzatzea.

Iñigo Arguibide (Osasuna)

Iñigo Arguibide, Sadarren, 2026-2027 denboraldiko partida batean. Argazkia: Europa Press.

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Iñigo Arguibidek 2030era arte luzatu du kontratua Osasunarekin, Nafarroako klubak ostiral arratsaldean iragarri duenez. Uharteko eskuin hegaleko atzelariak (21 urte) 2026-2027 denboraldiko EA Sports Ligan berdegunean minuturik gehien eman dituen jokalari gorritxoa da. Iruñeko klubak aukera zuen Arguibideren kontratua bi urtez luzatzeko, baina bi aldeek adostu dute hiru urterako luzatzea.

Arguibidek 15 milioi euroko etete klausula izango du. Taxoareko harrobian hazitako futbolari nafarrak 2024ko otsailaren 25ean egin zuen debuta Osasunako lehen taldean, Las Palmas-Osasuna partida batean (1-1 amaitu zen).

Luis Miguel Ramis entrenatzaileak erabateko konfiantza du atzelariarengan; izan ere, Osasunak 7 neurketa jokatu ditu ligan, eta partida guztietan irten da Arguibide hasierako hamaikakoan.

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