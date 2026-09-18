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Ramis: “Gutxiegirekin ari zaizkigu min egiten"
Osasunako entrenatzailea larunbat honetan Rayo Vallecanoren aurka Sadarren EA Sports Ligako 7. jardunaldian jokatuko duten partidaz aritu da. Gorritxoek hiru porrot jarraian jaso dituzte, eta bolada txarrari buelta ematen saiatuko dira.
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