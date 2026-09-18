Osasuna vs Rayo

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ramis: “Gutxiegirekin ari zaizkigu min egiten"

Iragarkia
Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna
18:00 - 20:00
Luis Miguel Ramis, Osasunako entrenatzailea. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunako entrenatzailea larunbat honetan Rayo Vallecanoren aurka Sadarren EA Sports Ligako 7. jardunaldian jokatuko duten partidaz aritu da. Gorritxoek hiru porrot jarraian jaso dituzte, eta bolada txarrari buelta ematen saiatuko dira.

Futbola Osasuna EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X