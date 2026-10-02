Iñigo Arguibide renueva con Osasuna hasta 2030

Iñigo Arguibide ha renovado con Osasuna, hasta 2030, según ha anunciado este viernes por la tarde el club navarro. El lateral derecho de Huarte, de 21 años, es, hasta el momento, tras las siete primeras jornadas, el jugador de Osasuna que ha disputado más minutos en LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027; el club pamplonés podía prorrogar el contrato de Arguibide por dos campañas más, pero ambas partes han acordado ampliarlo en tres temporadas.

Arguibide tendrá una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. Formado en Tajonar, el futbolista navarro debutó con el primer equipo de Osasuna el 25 de febrero de 2024, en un partido Las Palmas-Osasuna, que concluyó con empate a uno.

El defensa es titular indiscutible para el entrenador Luis Miguel Ramis, que lo ha situado en el once inicial en los siete partidos oficiales que ha jugado Osasuna en lo que va de Liga.