Osasunak garaipena lortu du Huescaren aurka eta aurrera egin du Erregina Kopan
Osasunak partidako iniziatiba eraman du eta azken txanpan Huescari aurre egiteko gai izan da, Erregina Kopako hirugarren kanporaketara eramango dituen 0-1ekoa lortuz.
Osasunak 0-1 irabazi dio SD Huescari, Erregina Kopako bigarren kanporaketan. Gorritxoak nagusi izan dira lehen zatiaren zati handi batean eta Goienetxeren atea bilatu du behin eta berriz. Txurruka eta Adri Parada izan dira talde nafarraren lehen iritsierak, eta defentsak ondo erantzun du Huescaren saiakeren aurrean. Bi taldeak saiatu diren arren, markagailua golik gabe iritsi da atsedenaldira.
Bigarren zatian, Roberto Perezek hainbat aldaketa egin ditu taldea freskatzeko eta, 68. minutuan, Irati Igoak markagailua ireki eta 0-1ekoa jartzea lortu du. Azken minutuetan Huescako taldea berdinketaren bila aritu da, baina Osasunak etxekoen erasoei eutsi die. Gainera, Nuria Rodriguezek esku-hartze bikaina egin du eta markagailua bere horretan mantentzea lortu dute amaierara arte.
Osasunak Erregina Kopako hurrengo kanporaketarako sailkapena ziurtatu du, non F Ligako lehen zortzi taldeak jokoan sartuko diren. Talde nafarrak astelehenean jakingo du bere hurrengo aurkaria zein izango den, Espainiako Futbol Federazioak egingo duen zozketan.