Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Cata, Osasunaren kirol zuzendari berria: “Normaltasunetik lan egin nahi dut, koherentziatik”
Jose Antonio Prieto Cata Osasunaren kirol zuzendari berria da, Valentziak fitxatu duen Braulio Vazquezen ordez. Catak bederatzi urte daramatza arlo horretan; taldea aztertu du, eta nabarmendu du uste duela gaitasuna duela helburua lortzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Budimirren 100. golak puntu bat eman dio Osasunari Rayoren aurka (1-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Ramis: “Gutxiegirekin ari zaizkigu min egiten"
ZUZENEAN
Duela min.
Luis Miguel Ramis, baliogabetutako golaz: “Nire ustez, erabaki okerra da; berriro ere, horrek zigortu egin gaitu”
ZUZENEAN
Duela min.
Osasunak Atletico Madrilen etxean galdu du, eta hiru partida daramatza punturik batu ezinik (4-0)
ZUZENEAN
Duela min.
Ramis, Atleticoren aurkako partidari buruz: “Taldeak saria merezi du egiten ari den lanagatik”
ZUZENEAN
Duela min.
Braulio Vazquez, Osasunaren agurrean: “Gozatu eta sufritu egin dugu elkarrekin. Denak du amaiera”
ZUZENEAN
Duela min.
Braulio Vazquezek Osasuna utzi du, eta Catak hartu du kirol zuzendaritza
ZUZENEAN
Duela min.
Ruben Garcia: “Lehen minutuak kaotikoak izan dira"
ZUZENEAN
Duela min.
Bigarren porrota jarraian Osasunarentzat (0-2)
Gehiago ikusi