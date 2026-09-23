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Cata, Osasunaren kirol zuzendari berria: “Normaltasunetik lan egin nahi dut, koherentziatik”

Iragarkia
Cata (Osasuna)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jose Antonio Prieto Cata Osasunaren kirol zuzendari berria da, Valentziak fitxatu duen Braulio Vazquezen ordez. Catak bederatzi urte daramatza arlo horretan; taldea aztertu du, eta nabarmendu du uste duela gaitasuna duela helburua lortzeko. 

Braulio Vazquez EA Sports Liga Futbola Osasuna

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