HUESCA vs OSASUNA (0-1)
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Osasuna cumple ante el Huesca y avanza en la Copa de la Reina

Osasuna ha llevado la iniciativa durante el partido y ha sabido resistir en el tramo final, consiguiendo el 0-1 que las llevará a la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina.
Irati Igoa celebrando el gol junto a sus compañeras. Imagen: Osasuna Femenino
Euskaraz irakurri: Osasunak garaipena lortu du Huescaren aurka eta aurrera egin du Erregina Kopan
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Osasuna ha ganado por 0-1 a la SD Huesca, en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina. Las Rojillas han dominado buena parte de la primera mitad y ha buscado con insistencia la portería de Goienetxe. Churruca y Adri Parada han protagonizado las primeras llegadas de las rojillas, mientras que la defensa navarra ha respondido con solvencia a los intentos del Huesca. Osasuna ha apretado, pero el marcador ha llegado sin goles al descanso.

Tras la reanudación, el conjunto navarro ha mantenido su insistencia en busca del tanto. Roberto Pérez ha realizado varios cambios para refrescar el equipo y, en el minuto 68, Irati Igoa ha conseguido abrir el marcador y poner el 0-1. El conjunto oscense ha apretado en los últimos minutos en busca del empate, pero Osasuna ha resistido las acometidas locales. En el tiempo añadido, Nuria Rodríguez ha realizado una gran intervención que ha mantenido la ventaja rojilla hasta el final.

Osasuna ha certificado su clasificación para la siguiente ronda de la Copa de la Reina, donde entrarán en juego los ocho primeros equipos de la Liga F. El equipo rojillo conocerá su siguiente rival el próximo lunes en el sorteo que realizará la RFEF.

Fútbol Mujeres deportistas Copa de la Reina Osasuna

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