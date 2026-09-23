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Cata, nuevo director deportivo de Osasuna: “Quiero trabajar desde la normalidad, desde la coherencia”
José Antonio Prieto, Cata, es el nuevo director deportivo de Osasuna, en sustitución de Braulio Vázquez, que ha fichado por el Valencia. Cata, que ya lleva nueve años trabajando en la parcela que, a partir de ahora, va a dirigir, ha analizado la plantilla del equipo navarro, que cree “suficiente” para lograr el objetivo.
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