Presentación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Cata, nuevo director deportivo de Osasuna: “Quiero trabajar desde la normalidad, desde la coherencia”

Publicidad
Cata (Osasuna)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Cata, Osasunako kirol zuzendari berria: “Normaltasunetik lan egin nahi dut, koherentziatik”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

José Antonio Prieto, Cata, es el nuevo director deportivo de Osasuna, en sustitución de Braulio Vázquez, que ha fichado por el Valencia. Cata, que ya lleva nueve años trabajando en la parcela que, a partir de ahora, va a dirigir, ha analizado la plantilla del equipo navarro, que cree “suficiente” para lograr el objetivo.

Braulio Vázquez LaLiga EA Sports Fútbol Osasuna

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X