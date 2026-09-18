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Ramis: “Nos están haciendo daño con demasiado poco"
Euskaraz irakurri: Ramis: "Gutxiegirekin ari zaizkigu min egiten"
El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que disputarán el sábado ante el Rayo Vallecano en El Sadar en la 7ª jornada de LaLiga EA Sports. Los rojillos llevan tres derrotas consecutivas, por lo que tendrán que intentar dar la vuelta a la mala racha.
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