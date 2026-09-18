Osasuna vs. Rayo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Ramis: “Nos están haciendo daño con demasiado poco"

Publicidad
Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna
18:00 - 20:00
Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Ramis: "Gutxiegirekin ari zaizkigu min egiten"
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que disputarán el sábado ante el Rayo Vallecano en El Sadar en la 7ª jornada de LaLiga EA Sports. Los rojillos llevan tres derrotas consecutivas, por lo que tendrán que intentar dar la vuelta a la mala racha.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X