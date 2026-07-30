Raúl Moro da la segunda victoria del verano a Osasuna (1-2)

Osasuna sumó la segunda victoria del verano por 1-2 a costa de un flojo Ipswich con un golazo en los minutos finales de Raúl Moro, antes de medirse el sábado al Norwich City para cerrar su gira inglesa.

La idea del conjunto rojillo es llegar al inicio de Liga en las mejores condiciones posibles, pero eso no quita que ganar, aunque sea en un amistoso, siempre es de agrado. En ese sentido, Osasuna se plantó en tierras británicas tras el 2-0 ante el Racing de Santander con ganas de prolongar dicho resultado en su primer partido en Inglaterra desde que en 2021 se midiese al Liverpool en Anfield en el homenaje a Robinson.

Así, las buenas noticias se dieron pronto. En el minuto 5, Moncayola sirvió un balón al hueco para Morales, este forcejeó hasta servir un centro desde la derecha que cayó en los pies de Miguel Auría, quien anotó a placer el 0-1.

Osasuna buscó a Barja por la izquierda para construir su juego, pero se encontró con un Palmer inspirado en la meta inglesa. En general, ritmo lento, habitual en la mayoría de los partidos veraniegos, pero el equipo navarro dejó buen sabor de boca en la primera mitad.

En el descanso Luis Miguel Ramis movió el banquillo para controlar cargas y dar oportunidad a más jugadores. Sin embargo, los locales iniciaron el segundo acto más activos para, por mediación de Chuba Akpom, pusieran el 1-1 con un remate acrobático del delantero. Tocó Aitor Fernández, sin poder desviar del todo.

El partido se iba apagando poco a poco hasta que una genialidad de Raúl Moro acabó en la misma escuadra. Jugada ensayada de Osasuna desde el córner. Rubén García sirvió por baja por el control de su compañero previo al zapatazo.

Los de la Premier fueron a fogonazos, con pocas oportunidades en el segundo tiempo. Finalmente, los de Luis Miguel Ramis aguantaron sin ningún problema y se llevaron la victoria. Buena prueba para seguir sumando sensaciones positivas.

