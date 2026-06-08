El seguro contratado por Osasuna con Howden ante un posible descenso desata la polémica
Osasuna ha defendido este lunes el seguro contratado ante un posible descenso de categoría y ha defendido la legalidad y normalidad de esta operación, asegurando que se trata de una herramienta habitual en el fútbol profesional para proteger a las entidades ante las consecuencias financieras de una pérdida de categoría.
Ante la polémica generada por el seguro, Osasuna ha aclarado los detalles de una cobertura contratada para hacer frente al impacto económico que supondría un eventual descenso deportivo. Según explica la entidad rojilla, la operación consistió en la contratación de una cobertura por valor de 1,2 millones de euros que garantizaría una compensación de 6 millones en caso de perder la categoría.
El club subraya que este tipo de mecanismos son habituales en el deporte profesional y especialmente en el fútbol, donde las diferencias de ingresos entre categorías hacen necesario disponer de herramientas de protección financiera ante posibles contingencias deportivas.
Howden, una firma de prestigio internacional y amplia trayectoria
Osasuna señala además que la cobertura fue contratada a través de Howden, una firma de reconocido prestigio internacional y con una amplia trayectoria en el ámbito deportivo, que trabaja desde hace años con distintos clubes de LaLiga.
La entidad navarra asegura que la propia Liga tuvo conocimiento de la operación durante el proceso de contratación, después de que fuera consultada al respecto, y sostiene que existen documentos emitidos tanto por Howden como por la patronal del fútbol español que acreditan que este tipo de coberturas forman parte de las prácticas habituales de gestión de riesgos en los clubes profesionales.
Asimismo, Osasuna informa de que la contratación fue comunicada al presidente de la Comisión de Control de la entidad y que será incluida en el informe que dicho órgano prevé presentar en los próximos días. Del mismo modo, los auditores del club fueron informados de la existencia de esta cobertura, según recoge el comunicado difundido por la entidad rojilla.
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