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La Comisión contra la Violencia propone cerrar dos meses El Sadar, y Osasuna tacha la medida de “injusta y desproporcionada”

El organismo solicita el cierre de El Sadar durante dos meses junto con una multa de 200 000 euros a Osasuna por "irregularidades en el control de acceso" en el entrenamiento abierto al público antes del encuentro contra el Getafe el pasado 22 de mayo.

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Los jugadores de Osasuna aplauden a sus aficionados en el entrenamiento en El Sadar, previo al partido ante el Getafe en Madrid. Imagen: Osasuna
Euskaraz irakurri: Indarkeriaren aurkako Batzordeak Sadar bi hilabetez ixtea eskatu du
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KIROLAK EITB

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La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto este jueves la clausura temporal del estadio de Osasuna, El Sadar. El organismo solicita el cierre de El Sadar durante dos meses junto con una multa de 200 000 euros a Osasuna por "irregularidades en el control de acceso" en el entrenamiento abierto al público antes del encuentro contra el Getafe el pasado 22 de mayo.

Según recogió el informe elaborado por el coordinador de seguridad, desde la grada se encendieron "una decena de bengalas que pusieron en riesgo la integridad de los espectadores, junto con la exhibición de la simbología de un grupo ultra, además de que los jugadores navarros se acercaron al sector sur de la grada y se enfundaron banderas y bufandas de dicho grupo", haciendo referencia clara y directa a Indar Gorri, sin nombrarlo.

Por su parte, el Club Atlético Osasuna ha reaccionado inmediatamente a la propuesta, calificándola de “injusta, desproporcionada desde todo punto de vista y alejada de los hechos ocurridos”. La entidad no comparte, “en absoluto, el intento de las autoridades de culpabilizar a los clubes por el comportamiento individual de determinados aficionados”.

El club rojillo ha recordado en una nota que en vista de que el equipo se estaba jugando el descenso de categoría en la última jornada de la competición ante el Getafe fuera de casa y que sus aficionados no iban a poder desplazarse hasta la capital al encontrarse el estadio del equipo local en obras, la entidad decidió abrir las puertas al público en el último entrenamiento de la temporada. Acudieron alrededor de 5500 personas “sin que se produjese ningún tipo de altercado o incidente”. “Eso, que debería ser lo prioritario para cualquier institución pública, parece no serlo en esta ocasión”, ha reprochado.

“La propuesta conocida parece asumir un estándar de responsabilidad imposible de alcanzar en cualquier acontecimiento multitudinario, confundiendo la obligación de adoptar medidas de prevención con una obligación de garantizar la inexistencia absoluta de cualquier incidencia individual”, ha criticado.

Además, la entidad rojilla cree que “a propuesta castiga no solo al club, sino también a miles de socios y aficionados que vivieron aquella jornada de forma cívica, respetuosa y apasionada”. “Pero más allá de la gravedad de esta propuesta concreta, Osasuna no puede ocultar su creciente preocupación por el tratamiento que viene recibiendo de forma reiterada durante los últimos años”, ha continuado.

De esta manera, el equipo navarro ha denunciado “la acumulación constante” de expedientes, sanciones y propuestas sancionadoras contra Osasuna. Además, considera que ello “está generando entre nuestros socios, aficionados y trabajadores una sensación cada vez más difícil de ignorar: la de que Osasuna se encuentra sometido a un nivel de vigilancia, escrutinio y castigo que es difícilmente homologable a otros ámbitos del fútbol español”.

“Resulta legítimo preguntarse por qué conductas que en otros escenarios parecen recibir respuestas muy diferentes desembocan, cuando afectan a Osasuna, en propuestas de una dureza extraordinaria que amenazan directamente al club y a toda su masa social”, se pregunta.

“Resulta especialmente doloroso comprobar cómo una y otra vez la imagen del club se ve sometida a cuestionamientos públicos que terminan proyectando sobre toda una institución y toda una afición una sombra de sospecha que consideramos profundamente injusta”, ha concluido.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports El Sadar

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