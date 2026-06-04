La Comisión contra la Violencia propone cerrar dos meses El Sadar, y Osasuna tacha la medida de “injusta y desproporcionada”
El organismo solicita el cierre de El Sadar durante dos meses junto con una multa de 200 000 euros a Osasuna por "irregularidades en el control de acceso" en el entrenamiento abierto al público antes del encuentro contra el Getafe el pasado 22 de mayo.
La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto este jueves la clausura temporal del estadio de Osasuna, El Sadar. El organismo solicita el cierre de El Sadar durante dos meses junto con una multa de 200 000 euros a Osasuna por "irregularidades en el control de acceso" en el entrenamiento abierto al público antes del encuentro contra el Getafe el pasado 22 de mayo.
Según recogió el informe elaborado por el coordinador de seguridad, desde la grada se encendieron "una decena de bengalas que pusieron en riesgo la integridad de los espectadores, junto con la exhibición de la simbología de un grupo ultra, además de que los jugadores navarros se acercaron al sector sur de la grada y se enfundaron banderas y bufandas de dicho grupo", haciendo referencia clara y directa a Indar Gorri, sin nombrarlo.
Por su parte, el Club Atlético Osasuna ha reaccionado inmediatamente a la propuesta, calificándola de “injusta, desproporcionada desde todo punto de vista y alejada de los hechos ocurridos”. La entidad no comparte, “en absoluto, el intento de las autoridades de culpabilizar a los clubes por el comportamiento individual de determinados aficionados”.
El club rojillo ha recordado en una nota que en vista de que el equipo se estaba jugando el descenso de categoría en la última jornada de la competición ante el Getafe fuera de casa y que sus aficionados no iban a poder desplazarse hasta la capital al encontrarse el estadio del equipo local en obras, la entidad decidió abrir las puertas al público en el último entrenamiento de la temporada. Acudieron alrededor de 5500 personas “sin que se produjese ningún tipo de altercado o incidente”. “Eso, que debería ser lo prioritario para cualquier institución pública, parece no serlo en esta ocasión”, ha reprochado.
“La propuesta conocida parece asumir un estándar de responsabilidad imposible de alcanzar en cualquier acontecimiento multitudinario, confundiendo la obligación de adoptar medidas de prevención con una obligación de garantizar la inexistencia absoluta de cualquier incidencia individual”, ha criticado.
Además, la entidad rojilla cree que “a propuesta castiga no solo al club, sino también a miles de socios y aficionados que vivieron aquella jornada de forma cívica, respetuosa y apasionada”. “Pero más allá de la gravedad de esta propuesta concreta, Osasuna no puede ocultar su creciente preocupación por el tratamiento que viene recibiendo de forma reiterada durante los últimos años”, ha continuado.
De esta manera, el equipo navarro ha denunciado “la acumulación constante” de expedientes, sanciones y propuestas sancionadoras contra Osasuna. Además, considera que ello “está generando entre nuestros socios, aficionados y trabajadores una sensación cada vez más difícil de ignorar: la de que Osasuna se encuentra sometido a un nivel de vigilancia, escrutinio y castigo que es difícilmente homologable a otros ámbitos del fútbol español”.
“Resulta legítimo preguntarse por qué conductas que en otros escenarios parecen recibir respuestas muy diferentes desembocan, cuando afectan a Osasuna, en propuestas de una dureza extraordinaria que amenazan directamente al club y a toda su masa social”, se pregunta.
“Resulta especialmente doloroso comprobar cómo una y otra vez la imagen del club se ve sometida a cuestionamientos públicos que terminan proyectando sobre toda una institución y toda una afición una sombra de sospecha que consideramos profundamente injusta”, ha concluido.
Te puede interesar
Kike Barja, tras renovar hasta 2028 con Osasuna: “Creo que no hay nada más especial para un futbolista de aquí que jugar en el equipo de su tierra”
El capitán del conjunto navarro ha ampliado por dos temporadas, hasta 2028, su contrato con Osasuna; este lunes, ante los medios de comunicación, se ha mostrado muy contento y agradecido, por haber podido llegar a ese acuerdo.
Osasuna anuncia la renovación de Kike Barja hasta 2028
El capitán rojillo amplia por dos años más su vinculación con el club y tendrá una cláusula de 15 millones
Osasuna ata a Mauro Echegoyen hasta 2028 con opción a otras dos campañas más
Su cláusula de rescisión se eleva hasta los seis millones, que a su vez se incrementará hasta los 15 millones cuando forme parte del primer equipo. El centrocampista de Murchante ya debutó en octubre con el primer equipo ante el Sant Jordi en la primera eliminatoria de Copa.
Juan Cruz: “Ha sido un honor y un orgullo defender el escudo de Osasuna”
El defensa madrileño deja el club navarro, en el que ha jugado durante seis temporadas. En su despedida, ha destacado la final de la Copa del Rey de 2023 como su recuerdo más especial, pero ha puesto en valor, además, el día a día en el equipo y en Tajonar.
Braulio Vázquez: “Creo que necesitábamos un estímulo, una catarsis"
“No voy a pedir perdón por estar 8 años en primera división, tenemos que saber lo que somos. No sé cuántas veces he escuchado que había falta de ambición”, ha reprochado el director deportivo rojillo en la rueda de prensa de final de campaña. Por otro lado, ha dado por cerrada al 99% la renovación del capitán Kike Barja.
Juan Cruz no continuará en Osasuna
El defensa ha jugado durante seis temporadas en el club navarro, al que llegó desde el Elche, y deja Osasuna tras haber sido alineado en 164 partidos. “Ha sabido encarnar valores que le han hecho ganarse el respeto y cariño de compañeros y aficionados”, ha destacado la entidad pamplonesa.
Alessio Lisci deja de ser entrenador de Osasuna
El club navarro ha comunicado este lunes que el técnico italiano no continúa en el banquillo del equipo rojillo, con el que tenía una temporada más de contrato.
Catena: “No es como lo esperábamos ni como lo queríamos, pero estamos en Primera"
El jugador de Osasuna ha hablado tras lograr la permanencia pese a perder ante el Getafe (1-0) en la última jornada de LaLiga EA Sports. Se ha mostrado crítico por el final de temporada que han tenido, sobre todo por el "sufrimiento" ocasionado a los que les siguen.
Osasuna pierde ante el Getafe, pero seguirá en Primera División (1-0)
Tras la derrota, han quedado a la espera de los resultados de sus rivales directos. El empate entre el Girona y el Elche beneficia al conjunto navarro, que seguirá un año más en Primera.