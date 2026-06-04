La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto este jueves la clausura temporal del estadio de Osasuna, El Sadar. El organismo solicita el cierre de El Sadar durante dos meses junto con una multa de 200 000 euros a Osasuna por "irregularidades en el control de acceso" en el entrenamiento abierto al público antes del encuentro contra el Getafe el pasado 22 de mayo.

Según recogió el informe elaborado por el coordinador de seguridad, desde la grada se encendieron "una decena de bengalas que pusieron en riesgo la integridad de los espectadores, junto con la exhibición de la simbología de un grupo ultra, además de que los jugadores navarros se acercaron al sector sur de la grada y se enfundaron banderas y bufandas de dicho grupo", haciendo referencia clara y directa a Indar Gorri, sin nombrarlo.

Por su parte, el Club Atlético Osasuna ha reaccionado inmediatamente a la propuesta, calificándola de “injusta, desproporcionada desde todo punto de vista y alejada de los hechos ocurridos”. La entidad no comparte, “en absoluto, el intento de las autoridades de culpabilizar a los clubes por el comportamiento individual de determinados aficionados”.

El club rojillo ha recordado en una nota que en vista de que el equipo se estaba jugando el descenso de categoría en la última jornada de la competición ante el Getafe fuera de casa y que sus aficionados no iban a poder desplazarse hasta la capital al encontrarse el estadio del equipo local en obras, la entidad decidió abrir las puertas al público en el último entrenamiento de la temporada. Acudieron alrededor de 5500 personas “sin que se produjese ningún tipo de altercado o incidente”. “Eso, que debería ser lo prioritario para cualquier institución pública, parece no serlo en esta ocasión”, ha reprochado.