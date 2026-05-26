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Braulio Vázquez: “Creo que necesitábamos un estímulo, una catarsis"

GRAFCAV4004. PAMPLONA, 26/05/2026.- La junta directiva de Osasuna encabezada por el presidente del club Luis Sabalza (i) escuchan al director deportivo Braulio Vázquez donde ha hecho balance de la temporada. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Braulio Vazquez Osasunako kirol zuzendariaren agerraldia, Alessio Liscik jarraituko ez duela jakinarazi ondoren
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“No voy a pedir perdón por estar 8 años en primera división, tenemos que saber lo que somos. No sé cuántas veces he escuchado que había falta de ambición”, ha reprochado el director deportivo rojillo en la rueda de prensa de final de campaña. Por otro lado, ha dado por cerrada al 99% la renovación del capitán Kike Barja.

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