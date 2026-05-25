Alessio Lisci deja de ser entrenador de Osasuna
Alessio Lisci ha dejado de ser entrenador de Osasuna, según ha anunciado este lunes, a última hora de la tarde, el club navarro. El técnico italiano tenía una temporada más de contrato con Osasuna, hasta junio de 2027, pero, finalmente, no cumplirá esa segunda campaña, y dejará el banquillo del equipo rojillo.
El comunicado hecho público por Osasuna señala lo siguiente: “Osasuna y Alessio Lisci separan sus caminos. La entidad quiere agradecer al técnico italiano la dedicación, esfuerzo y compromiso mostrados en la temporada en la que ha dirigido al conjunto rojillo, así como el exquisito trato dispensado a los socios, aficionados, junta directiva y empleados durante este período. Igualmente, el club hace extensible el agradecimiento a los miembros de su cuerpo técnico Alberto Ginés, Darío Navarro, Gianluca Troilo y Joan García, personas que se integraron en la idiosincrasia de Osasuna desde su primer día y cuyo desempeño ha sido impecable. Tanto a Alessio como a su staff, Osasuna les desea la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales”.
Osasuna ha finalizado la temporada en decimoséptima posición, con los mismos puntos que el decimoctavo, el Mallorca, que ha descendido a Segunda División. El equipo pamplonés ha perdido los cinco últimos partidos de Liga, y ha estado muy cerca de perder la categoría, si bien, finalmente, ha conseguido la permanencia.
El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, comparecerá este martes por la tarde en El Sadar, para realizar un balance de la temporada.
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