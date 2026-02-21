Raul Garciak azken minutuetan sartutako gol bikainak garaipena eman dio Osasunari Real Madrilen aurka (2-1)
Lehenengo gola Budimirrek egin du lehen zatian, penaltiz. Bigarrenezn, Viniciusek banakoa egin du 73. minutuan, eta, luzapenean, Raul Garciak garaipena eman die nafarrei.
Osasunak urrezko hiru puntu lortu ditu Sadarren Real Madril mendean hartuta, EA Sports Ligako 25. Jardunaldiko partidan.
Gorritxoek lehen zati ona egin dute eta nagusi izan dira Sadarreko berdegunean.
Partidako lehen aukera argia Ante Budimirrek izan du 28. minutuan, baina bere jaurtiketak zutoinean jo du.
Aurrelari kroaziarra protagonista izan da, eta erabakigarria, 36. minutuan, epaileak Osasunako aurrelariari egindako penaltia adierazi baitu, VARean jokaldia aztertu ostean.
Hasiera batean, txartel horia atera dio Budimirri, bere burua bota duela uste izan duelako, baina jokaldia berrikusi ondoren, atzera egin du eta penaltia adierazi du. Horrekin batera, Budimirri txartel horia kendu dio eta Courtoiseri atera dio, area barruan egindako faltagatik.
Budimirrek berak jaurti du zigorra eta baloia ate barrura bidali du, talde nafarra aurretik jarriz (1-0).
Atsedenaldiaren atarian, Tchouameni berdinketa sartzear izan da, baina Sergio Herreraren eskuak gola eragotzi du.
Bigarren zatiaren, hasieran Arda Guler saiatu da, baina jaurtiketa gora joan zaio oso gutxigatk.
Mbappek ez du hutsik egin 70. minutuan, baina gola jokoz kanpoko posizioan sartu du eta epaileak baliorik gabe utzi du aurrelari frantziarraren jokaldia.
Banakoa hiru minutu geroago iritsi da, Viniciusek egindako golari esker.
Eta 91. minutuan Raul Garciak gol bikaina sartu dugorritxoei garaipena emateko. Hasiera batean, epaileak baliorik gabe utzi du ustezko jokoz kanpokoagatik, baina VARean begiratuta, gola ontzat eman du azkenean.
Bukaeran, 2-1; Osasunak garaipen ederra lortu du Real Madrilen aurka.
Zure interesekoa izan daiteke
Moncayola: "Gaur erakutsi dugu taldea ondo dagoela, liderren aurka garaipen borobila lortuta"
Jon Moncayola Osasunako jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 25. jardunaldiko partidan Real Madril 2-1 garaitu ostean.
Lisci: "Real Madrilen aurkako partidetan Sadarreko giroa ikaragarria izaten dela esan didate"
Real Madrilen aurkako neurketa jokatu aurreko prentsaurrekoan esan duenez, Osasunako entrenatzaileak badaki Madrilgo taldearen aurkako partidetan Sadarren giro "ikaragarria" izaten dela.
Alessio Lisci: "Talde batek irabaztekotan, Elxek irabazi behar zuen"
Osasunako entrenatzaileak Elxen aurkako berdinketaz (0-0) hitz egin du EA Sports Ligako 24. jardunaldian. (Adierazpenak gazteleraz)
Sergio Herrera harresi bilakatu da Osasunari puntu bat emateko Elxen aurka (0-0)
Elxek hainbat aukera izan ditu gola sartu eta aurretik jartzeko, baina atezain gorritxoak partida bikaina burutu du aukera bakoitza zapuzteko.
Alessio Lisci: "Ondo gaude eta edozertarako gai garela uste dugu"
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du ostiral honetan gorritxoek Elxen aurka jokatuko duten partida aztertzeko.
Lisci: "Pozik gaude, baina berdinketa emaitzarik justuena zela uste dut"
Osasunako entrenatzaileak Celtaren aurka lortutako garaipenaz (1-2) hitz egin du Balaidosen jokatutako EA Sports Ligako 23. jardunaldian.
Osasunak hiru puntu eskuratu ditu Balaidosen euripean (1-2)
Euri zaparradek markatutako partidan, Budimirrek aurreratu ditu gorritxoak, baina Borja Iglesiasek berdinketa jarri du penaltiz. Raul Garcia de Harok sartu du garaipenaren gola.
Alessio Lisci: "Konfiantza handiz joan behar dugu"
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du ostiral honetan Celtaren aurka jokatuko duten LaLigako partida aztertzeko.
Osasunak Sheraldo Beckerrek Mainz 05era joateko lagapena itxi du, derrigorrez erosteko aukerarekin
Futbolariak Bundesligan jarraituko du denboraldi honetan, bi kluben artean itxita geratu den operazio baten ostean.