EA Sports Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Raul Garciak azken minutuetan sartutako gol bikainak garaipena eman dio Osasunari Real Madrilen aurka (2-1)

Lehenengo gola Budimirrek egin du lehen zatian, penaltiz. Bigarrenezn, Viniciusek banakoa egin du 73. minutuan, eta, luzapenean, Raul Garciak garaipena eman die nafarrei.

PAMPLONA, 21/02/2026.- Los jugadores del Osasuna celebran el gol anotado por Ante Budimir durante el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que disputan el CA Osasuna y el Real Madrid este sábado, en el estadio El SADAR de Pamplona. EFE/ Villar López

Osasunako jokalariak Budimirren gola ospatzen, lehen zatian. Argazkia: Efe.

author image

L. E. A. | EITB

Azken eguneratzea

Osasunak urrezko hiru puntu lortu ditu Sadarren Real Madril mendean hartuta, EA Sports Ligako 25. Jardunaldiko partidan. 

Gorritxoek lehen zati ona egin dute eta nagusi izan dira Sadarreko berdegunean.

Partidako lehen aukera argia Ante Budimirrek izan du 28. minutuan, baina bere jaurtiketak zutoinean jo du.

Aurrelari kroaziarra protagonista izan da, eta erabakigarria, 36. minutuan, epaileak Osasunako aurrelariari egindako penaltia adierazi baitu, VARean jokaldia aztertu ostean.

Hasiera batean, txartel horia atera dio Budimirri, bere burua bota duela uste izan duelako, baina jokaldia berrikusi ondoren, atzera egin du eta penaltia adierazi du. Horrekin batera, Budimirri txartel horia kendu dio eta Courtoiseri atera dio, area barruan egindako faltagatik.

Budimirrek berak jaurti du zigorra eta baloia ate barrura bidali du, talde nafarra aurretik jarriz (1-0).  

Atsedenaldiaren atarian, Tchouameni berdinketa sartzear izan da, baina Sergio Herreraren eskuak gola eragotzi du.

Bigarren zatiaren, hasieran Arda Guler saiatu da, baina jaurtiketa gora joan zaio oso gutxigatk.

Mbappek ez du hutsik egin 70. minutuan, baina gola jokoz kanpoko posizioan sartu du eta epaileak baliorik gabe utzi du aurrelari frantziarraren jokaldia.

Banakoa hiru minutu geroago iritsi da, Viniciusek egindako golari esker. 

Eta 91. minutuan Raul Garciak gol bikaina sartu dugorritxoei garaipena emateko. Hasiera batean, epaileak baliorik gabe utzi du ustezko jokoz kanpokoagatik, baina VARean begiratuta, gola ontzat eman du azkenean.

Bukaeran, 2-1; Osasunak garaipen ederra lortu du Real Madrilen aurka.

Futbola Osasuna Sadar EA Sports Liga Golak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X